Akron 65, Ball State 63: Isaiah Johnson’s buzzer-beater lifts Zips to win over Cardinals

PHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIHNob3dkb3duIGJldHdlZW4gdGhlIGJlc3Qgb2YgdGhlIE1pZC1B
bWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlJiM4MjE3O3MgV2VzdCBhbmQgRWFzdCBkaXZpc2lvbnMgYXQgUmhv
ZGVzIEFyZW5hIGNhbWUgZG93biB0byB3aGV0aGVyIGEgc3ViLTU4IHBlcmNlbnQgZnJlZS10aHJv
dyBzaG9vdGVyIGNvdWxkIHNpbmsgdHdvIHdpdGggaGlzIHRlYW0gYmVoaW5kIGJ5IGEgcG9pbnQg
YW5kIDIuMyBzZWNvbmRzIHRvIGdvICYjODIxMjsgb3Igc28gaXQgc2VlbWVkLjwvcD48cD5CYWxs
IFN0YXRlIGxlZCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBhbmQgWmlwcyBjZW50ZXIgSXNhaWFo
IEpvaG5zb24gd2FzIGF0IHRoZSBmcmVlLXRocm93IGxpbmUuPC9wPjxwPkhpcyBmaXJzdCBzaG90
IHJvbGxlZCBvZmYgdGhlIHJpbS4gVGhlIHNlY29uZCBzd2lzaGVkIHRocm91Z2ggdG8gdGllIHRo
ZSBzY29yZSBidXQgdGhlIGRyYW1hIHdhcyBqdXN0IGdldHRpbmcgc3RhcnRlZC48L3A+PHA+Q2Fy
ZGluYWxzJiM4MjE3OyBmb3J3YXJkIFJ5YW4gV2ViZXIgZmlyZWQgYSBsZW5ndGgtb2YtdGhlLWNv
dXJ0IHBhc3MgdGhhdCB3b3VsZCBoYXZlIGltcHJlc3NlZCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgS2V2aW4g
TG92ZS4gQnV0IHRoZXJlIHdhcyBubyBMZUJyb24gSmFtZXMgb24gdGhlIG90aGVyIGVuZC4gSW4g
ZmFjdCwgbm8gb25lIHdhcyB0aGVyZSBhbmQgdGhlIFppcHMgZ290IHRoZSBiYWxsIGJhY2sgd2l0
aCB0aG9zZSBwcmVjaW91cyB0aWNrcyBvbiB0aGUgY2xvY2sgbGVmdC48L3A+PHA+QWZ0ZXIgYSBV
QSB0aW1lb3V0LCBaaXBzIHBvaW50IGd1YXJkIE5vYWggUm9ib3RoYW0gaW5ib3VuZGVkIHRoZSBi
YWxsIHRvIEpvaG5zb24uIEFuZCB0aGUgcGxheWVyIHRoZSBaaXBzIGNhbGwgJiM4MjIwO0JpZyBE
b2cmIzgyMjE7IGRpZG4mIzgyMTc7dCBuZWVkIHR3byB0cmllcy4gSGlzIGp1bXBlciBoaXQgYWxs
IG5ldCBhbmQgdGhlIHJlc3VsdGluZyA2NS02MyBNaWQtQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSB2aWN0
b3J5IGV4dGVuZGVkIHRoZSBaaXBzJiM4MjE3OyBob21lIHdpbm5pbmcgc3RyZWFrIHRvIDI5IGdh
bWVzLiBUaGUgc3RyZWFrIGlzIHRoZSBzZWNvbmQgbG9uZ2VzdCBpbiB0aGUgbmF0aW9uIGJlaGlu
ZCBPcmVnb24mIzgyMTc7cyBhbmQgdGhlIFppcHMgKDIwLTQsIDEwLTEgTUFDKSBib3VuY2VkIGJh
Y2sgZnJvbSB0aGVpciBsb25lIGNvbmZlcmVuY2UgbG9zcy48L3A+PHA+VUEgY29hY2ggS2VpdGgg
RGFtYnJvdCBzYWlkIGhlIG9yaWdpbmFsbHkgcGxhbm5lZCB0byBqdXN0IHRocm93IHRoZSBiYWxs
IGludG8gSm9obnNvbiBhbmQgd2FpdCBmb3IgdGhlIGZvdWwuIEluc3RlYWQsIGhlIGVuZGVkIHVw
IHdpdGggdGhlIHVuY29udGVzdGVkIGJhc2tldC48L3A+PHA+JiM4MjIwO05leHQgdGltZSBJJiM4
MjE3O2xsIHRocm93IHRoZSB0aGluZyBpbnRvIGhpbSBhbmQgc2VlIHdoYXQgaGFwcGVucywmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQgbGF1Z2hpbmcuPC9wPjxwPkl0IHByb3ZlZCB0byBiZSBhIGJpZyB0aW1lIHNo
b3QgZm9yIEpvaG5zb24gd2hvIHNhaWQgaXQgd2FzIGEgY2FzZSBvZiBqdXN0IG5vdCB0aGlua2lu
ZyBhYm91dCB0aGUgc2hvdCwgYnV0IGNvbmNlbnRyYXRpbmcgb24gaXQuIFdoeSB0aGUgZWFzeSBq
dW1wIHNob3QgaW5zdGVhZCBvZiBhIG1hZGUgZnJlZSB0aHJvdz88L3A+PHA+JiM4MjIwO0kganVz
dCBnZXQgdXAgdGhlcmUgYW5kIG15IG1pbmQgc3RhcnRzIHJhY2luZyB0aGUgcHJldmlvdXMgbWlz
cyBvciB3aGF0ZXZlci4gSSYjODIxNzttIG5vdCBmb2N1c2luZyBvbiB0aGUgc2hvdCwmIzgyMjE7
IEpvaG5zb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvIGl0JiM4MjE3O3MgaGFyZCB0byBtYWtlIHNvbWV0aGlu
ZyB3aGVuIHlvdSYjODIxNztyZSBub3QgZm9jdXNlZCBvbiBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhcmRp
bmFscyBjb2FjaCBKYW1lcyBXaGl0Zm9yZCBzYWlkIHRoZSByZWZlcmVlcyYjODIxNzsgZGVjaXNp
b24gdG8gYmVnaW4gcGxheSBvbiB0aGUgZnVsbC1jb3VydCBwYXNzIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIGl0
cyBmYWlsdXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHdob2xlIHRoaW5nIGhhcHBlbmVkIGVhcmxpZXIg
dGhhbiB3ZSB3YW50ZWQgaXQgdG8sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Kb2huc29uIGxlZCB0
aGUgWmlwcyB3aXRoIDIwIHBvaW50cyBhbmQgZ3JhYmJlZCBuaW5lIHJlYm91bmRzLiBKaW1vbmQg
SXZleSB3YXMgdGhlIG9ubHkgb3RoZXIgVUEgcGxheWVyIHRvIGhpdCBkb3VibGUgZmlndXJlcyB3
aXRoIDEwIHBvaW50cy4gSGUgYWRkZWQgZm91ciByZWJvdW5kcyBhbmQgdHdvIGFzc2lzdHMuPC9w
PjxwPkZyYW5rbyBIb3VzZSBsZWQgdGhlIENhcmRpbmFscyAoMTUtOSwgNi01KSB3aXRoIDE4IHBv
aW50cyBhbmQgc2V2ZW4gcmVib3VuZHMuIDwvcD48cD5BZnRlciB0YWtpbmcgYSAzMC0yOCBoYWxm
dGltZSBsZWFkLCBhIGNvbWJpbmF0aW9uIG9mIGRlZmVuc2UgYW5kIG9mZmVuc2UgZ2F2ZSB0aGUg
WmlwcyBvcHBvcnR1bml0eSB0byB0YWtlIGNvbnRyb2wgb2YgdGhlIGdhbWUgaW4gdGhlIG9wZW5p
bmcgbWludXRlcyBvZiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYuIFRoZSBaaXBzIGZlbGwgYmVoaW5kIDM2LTMy
IGJlZm9yZSBnb2luZyBvbiBhIDE1LTIgcnVuIG92ZXIgYSBzcGFuIG9mIDQ6NDYgdG8gZ3JhYiBh
IDQ3LTM4IGxlYWQgd2l0aCAxMiBtaW51dGVzIGxlZnQgaW4gdGhlIGdhbWUuPC9wPjxwPkJ1dCB0
aGUgWmlwcyBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBtYWludGFpbiB0aGUgbW9tZW50dW0gYW5kIHRoZSBDYXJk
aW5hbHMgY2xhd2VkIHRoZWlyIHdheSBiYWNrLCBvdXRzY29yaW5nIHRoZSBaaXBzIDI0LTE0IHRv
IHRha2UgdGhlaXIgNjItNjEgbGVhZCBhbmQgc2V0dGluZyB1cCB0aGUgZHJhbWF0aWMgZmluaXNo
LjwvcD48cD5UaGUgQ2FyZGluYWxzIGdvdCBzb21lIGhlbHAgZnJvbSB0aGUgWmlwcywgd2hvIGNv
dWxkbiYjODIxNzt0IGhpdCBhIGhvb3AgZG93biB0aGUgc3RyZXRjaCB0byBwdXQgdGhlIENhcmRp
bmFscyBhd2F5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGxhc3Qgc2l4IG1pbnV0ZXMsIHdlIGhhZCB0cm91
YmxlIGZpbmRpbmcgdGhlbSBhdCB0aGUgMy1saW5lLCYjODIyMTsgRGFtYnJvdCBzYWlkLjwvcD48
cD5UaGUgQ2FyZGluYWxzLCB3aG8gbWFkZSA5LW9mLTI1IGZyb20gYmVoaW5kIHRoZSAzLXBvaW50
IGFyYywgYXJlIG5vdyBqdXN0IG9uZSBvZiB0aHJlZSB0ZWFtcyB0byBvdXRzaG9vdCB0aGUgWmlw
cywgd2hvIG1hZGUganVzdCA1LW9mLTIzIGluIHRoZSBnYW1lLCBvbiAzLXBvaW50ZXJzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSBzdGlsbCBmZWVsIGxpa2Ugd2UgZ290IHNvbWUgcHJldHR5IGdvb2QgM3MgdGhh
dCB3ZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgbWFrZSwmIzgyMjE7IERhbWJyb3Qgc2FpZC48L3A+PHA+SGUga25v
d3MgdGhlIFppcHMgd2lsbCBuZWVkIHRoZW0gdG8gY29udGludWUgdGhlaXIgZG9taW5hbmNlIGlu
IHRoZSBNQUMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgdGhlIGtleSBm
b3IgdXMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5HZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFj
aGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnbXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Z210
aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBaaXBzIGJsb2cgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS96aXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8u
Y29tL3ppcHM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRl
ci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.