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Men’s basketball: Akron 66, Kent State 56

Akron 66, Kent State 56: Zips pull away for win over rival Golden Flashes

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 3, 2017 - 11:29 PM | Updated: March 4, 2017 - 12:00 AM
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Kent's Jalen Avery (left) attempts to go up for two points as a foul is called on Akron's Antino Jackson during the first half of their game Friday at the M.A.C. Center in Kent. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


 

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