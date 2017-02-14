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MAC basketball: Akron 71, Toledo 65

Akron 71, Toledo 65: Zips rally behind Kwan Cheatham to drop Rockets

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: February 14, 2017 - 10:04 PM | Updated: February 15, 2017 - 01:01 PM
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Akron's Jimond Ivey loses the ball between Toledo defenders in the second half Tuesday at James A. Rhodes Arena in Akron. Akron won 71-65. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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