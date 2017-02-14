All CATEGORIES
☰ Menu

MAC basketball: Akron 71, Toledo 65

Akron 71, Toledo 65: Zips rally behind Kwan Cheatham to drop Rockets

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: February 14, 2017 - 10:04 PM | Updated: February 15, 2017 - 01:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron's Jimond Ivey loses the ball between Toledo defenders in the second half Tuesday at James A. Rhodes Arena in Akron. Akron won 71-65. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs19cut_01 Tony Dejak - AP
NBA All-Star 2017: LeBron James sounds ready to loosen his grip in minutes tug-of-war with Cavs coaches, trainers - 11:28 PM

NEW ORLEANS: At 32 years and 50 days old, LeBron James would have been the oldest player in Sunday’s NBA All-Star Game if not for the injury-replacement addition of Carmelo Anthony, born 215 days before James.

LeBron’s 2017 statistics compared to his MVP seasons - 11:28 PM
bobble19cutweb
Bobblecon Akron: A whole lot of head shakin’ going on
Ryan Lewis: Major League Baseball must be careful in its obsession with pace of play - 11:28 PM
d1gswim19cut_03
Girls swimming: Hudson wins fifth Division I district team title in a row; Walsh’s Hanna Gresser produces record-setting day - 11:29 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next