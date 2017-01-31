Akron 76, Northern Illinois 73: Zips rally from 14-point halftime deficit to extend winning streak to 12 games

PHA+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbCB0ZWFtIGZv
dW5kIGl0c2VsZiBpbiBhbiB1bmZhbWlsaWFyIHBsYWNlIGF0IGhhbGZ0aW1lIGFnYWluc3QgTm9y
dGhlcm4gSWxsaW5vaXMgYXQgdGhlIENvbnZvY2F0aW9uIENlbnRlciBpbiBEZUthbGIsIElsbC4s
IFR1ZXNkYXkgbmlnaHQuPC9wPjxwPlRoZSBaaXBzIHdlcmUgYmVoaW5kIGJ5IGRvdWJsZSBkaWdp
dHMuPC9wPjxwPlRoZSBaaXBzICgxOS0zLCA5LTAgaW4gTWlkLUFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2Up
IHRyYWlsZWQgNDctMzMgYW5kIHRoZWlyIDExLWdhbWUgd2lubmluZyBzdHJlYWsgd2FzIG9uIHRo
ZSBsaW5lLiBUaGVpciBmb3J0dW5lcyBpbXByb3ZlZCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgYW5kIHRo
ZXkgc3Rvcm1lZCBiYWNrIHRvIHdpbiA3Ni03MyB0byByZW1haW4gdW5kZWZlYXRlZCBpbiB0aGUg
TUFDIGFuZCBydW4gdGhlaXIgd2lubmluZyBzdHJlYWsgdG8gMTIgZ2FtZXMuPC9wPjxwPlRoZSBa
aXBzLCBydW5uaW5nIHRoZWlyIG9mZmVuc2UgdGhyb3VnaCBjZW50ZXIgSXNhaWFoIEpvaG5zb24g
YW5kIHVzaW5nIGFuIG9mZmVuc2l2ZSBzcGFyayBmcm9tIGd1YXJkIEFudGlubyBKYWNrc29uLCBt
ZXRob2RpY2FsbHkgd29ya2VkIHRoZWlyIHdheSBiYWNrIGZyb20gYSAxNS1wb2ludCBkZWZpY2l0
LjwvcD48cD5KYWNrc29uIGxlZCB0aGUgWmlwcyB3aXRoIDIyIHBvaW50cyBhbmQgYWRkZWQgdHdv
IHJlYm91bmRzLiBKb2huc29uIGRyb3BwZWQgaW4gMjEgcG9pbnRzIGFuZCBhZGRlZCBzZXZlbiBy
ZWJvdW5kcy48L3A+PHA+SHVza2llcyAoMTMtOSwgNS00IGluIE1BQykgY2VudGVyIE1hcmluIE1h
cmljIGxlZCBhbGwgcGxheWVycyB3aXRoIDIzIHBvaW50cyBhbmQgZ3JhYmJlZCAxMCByZWJvdW5k
cyBhbmQgZ2VuZXJhbGx5IG1hZGUgSm9obnNvbiB3b3JrIGZvciBldmVyeSBwb2ludC48L3A+PHA+
VGhlIEh1c2tpZXMgc3RhcnRlZCBvdXQgZG9taW5hdGluZyB0aGUgZ2FtZSBvZmZlbnNpdmVseSB3
aXRoIHRoZSBaaXBzIHVuYWJsZSB0byBrZWVwIE1hcmljIGZyb20gc2NvcmluZyBpbiB0aGUgcGFp
bnQuIEhlIHNjb3JlZCAxOCBvZiBoaXMgcG9pbnRzIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLjwvcD48cD5C
dXQgSm9obnNvbiBraWNrZWQgdGhpbmdzIHVwIGFuZCBkb21pbmF0ZWQgdGhlIHNlY29uZCBoYWxm
LiBIZSBzY29yZWQgMTYgb2YgaGlzIDIxIHBvaW50cyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgYW5kIEph
Y2tzb24gam9pbmVkIGhpbSwgc2NvcmluZyAxNSBvZiBoaXMgb3duLjwvcD48cD5UaGUgZGlmZmVy
ZW5jZSBpbiB0aGUgZ2FtZSBjYW1lIG9uIHR1cm5vdmVycy48L3A+PHA+VGhlIFppcHMgZm9yY2Vk
IDE2IHR1cm5vdmVycyBpbiB0aGUgZ2FtZSwgaW5jbHVkaW5nIDEyIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFs
ZiBhbmQgdG9vayBhZHZhbnRhZ2Ugb2YgdGhvc2Ugb3Bwb3J0dW5pdGllcywgc2NvcmluZyAyNCBw
b2ludHMgZnJvbSB0aGVtLiBUaGV5IHdlcmUgd2VsY29tZWQsIGNvbnNpZGVyaW5nIHRoZSBIdXNr
aWVzIGJlYXQgdGhlIFppcHMgb24gdGhlIGdsYXNzIDM0LTI4IGFuZCBvdXRzaG90IHRoZW0gNTMt
NDggcGVyY2VudC48L3A+PHA+VGhlIFppcHMmIzgyMTc7IHJvYWQgZWZmb3J0cyB3aWxsIGNvbnRp
bnVlIFNhdHVyZGF5IGZvciBhIG5hdGlvbmFsbHkgdGVsZXZpc2VkIGdhbWUgYXQgbm9vbiBvbiBD
QlMgU3BvcnRzIE5ldHdvcmsgYWdhaW5zdCBPaGlvIFVuaXZlcnNpdHkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.