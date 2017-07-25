Days away from Pro Football Hall of Fame induction, former UA star Jason Taylor revels in the journey, imparts wisdom to current Zips

PHA+Q0FOVE9OOiBBcyBoZSBwcmVwYXJlcyB0byBzZWl6ZSBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3Qgc2lnbmlm
aWNhbnQgbWVzc2FnZXMgaW4gaGlzIGxpZmUsIGZvcm1lciBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIGFu
ZCBNaWFtaSBEb2xwaGlucyBzdGFyIEphc29uIFRheWxvciBoYXMgYSBtZXNzYWdlIGZvciB0aG9z
ZSBhc3BpcmluZyB0byBzdWNjZXNzIGluIHRoZSBORkwgJiM4MjEyOyBpdCBkb2VzbiYjODIxNzt0
IG1hdHRlciB3aGVyZSB5b3UgcGxheWVkLjwvcD48cD5IYXJkIHdvcmsgcGF2ZWQgdGhlIHdheSBm
b3IgVGF5bG9yIHRvIHRoZSBQcm8gRm9vdGJhbGwgSGFsbCBvZiBGYW1lJiM4MjE3O3MgaGFsbG93
ZWQgY29ycmlkb3JzIGluIGEgbGl0dGxlIG92ZXIgYSB3ZWVrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXMgd2Ug
Z2V0IGNsb3NlciBhbmQgY2xvc2VyLCBpdCBiZWNvbWVzIG1vcmUgcmVhbC4gSXQmIzgyMTc7cyBh
IGxvdCB0aGF0IGdvZXMgaW50byBpdCwmIzgyMjE7IFRheWxvciBzYWlkIGR1cmluZyBhbiBpbnRl
cnZpZXcgYXQgdGhlIEhhbGwgb2YgRmFtZSBvbiBUdWVzZGF5LiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBo
YXJkIHRvIHB1dCBpbnRvIHRoZSB3b3JkcyBob3cgbWVhbmluZ2Z1bCBpdCBpcy4gSG93IHZhbGlk
YXRpbmcgaXQgaXMsIG5vdCBqdXN0IGZvciBtZSBiZWNhdXNlIG15IGJ1c3QgaXMgaGVyZSwgYnV0
IGZvciBhbGwgdGhlIGd1eXMgSSBwbGF5ZWQgd2l0aCBmb3IgeWVhcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5N
b3JlIHRoYW4gMTAwIGZvcm1lciBaaXBzIHBsYXllcnMgYW5kIG1hbnkgb2YgaGlzIGZvcm1lciBw
cm8gdGVhbW1hdGVzIHdpbGwgYXR0ZW5kIHdoZW4gaGUgaXMgZW5zaHJpbmVkIGFzIHRoZSBmaXJz
dCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIHBsYXllciBhbmQgc2Vjb25kIE1pZC1BbWVyaWNhbiBDb25m
ZXJlbmNlIHBsYXllciB0byBiZSBpbmR1Y3RlZC4gS2VudCBTdGF0ZSBhbmQgUGl0dHNidXJnaCBT
dGVlbGVycyBsaW5lYmFja2VyIEphY2sgTGFtYmVydCB3YXMgdGhlIGZpcnN0IE1BQyBwbGF5ZXIg
dG8gYmUgZW5zaHJpbmVkIGluIDE5OTAuPC9wPjxwPkJldHdlZW4gZ2V0dGluZyBob3RlbCByb29t
cyBhbmQgb3RoZXIgbG9naXN0aWNhbCB0aGluZ3MsIGhlIGhhZCB0byBjaG9vc2UgaGlzIHByZXNl
bnRlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0ppbW15IFtKb2huc29uXSBjaG9zZSBtZSBmaXJzdCwmIzgyMjE7
IFRheWxvciBzYWlkIG9mIGhpcyBmb3JtZXIgRG9scGhpbnMgY29hY2guICYjODIyMDtJbiAmIzgy
MTc7OTcsIGhlIGNob3NlIG1lIGFuZCBnYXZlIG1lIG15IGZpcnN0IG9wcG9ydHVuaXR5LiBJdCB3
YXMgc28gZGlmZmljdWx0IHRob3NlIGZpcnN0IHRocmVlIHllYXJzLiBGcm9tIGhpbSwgSSBsZWFy
bmVkIHNvIG11Y2guIEkgbGVhcm5lZCBob3cgdG8gd29yaywgaG93IHRvIHBlcnNldmVyZS4gSSBs
ZWFybmVkIGhvdyB0byB3aW4uIEkgbGVhcm5lZCBob3cgdG8gbG9zZS4gSGUgdGF1Z2h0IG1lIGEg
bG90IGluIHRoZSBnYW1lIG9mIGZvb3RiYWxsLiBIZSYjODIxNztzIGFsd2F5cyBiZWVuIHNwZWNp
YWwgdG8gbWUgZm9yIHRoYXQgcmVhc29uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhhdCBkb2VzbiYjODIxNzt0
IG1lYW4gdGhlIGNob2ljZSB3YXMgYW4gZWFzeSBvbmUuIFRheWxvciwgZHJlc3NlZCBpbiBhIGdy
YXkgc3BvcnRzIGphY2tldCBhbmQgc2xhY2tzLCBzYWlkIHRoZSBkZWNpc2lvbiBkYW5jZWQgYXJv
dW5kIGhpcyBtaW5kIGJ1dCBldmVudHVhbGx5IGFsbCByb2FkcyBhbmQgdGhlIGRlY2lzaW9uIGxl
ZCBiYWNrIHRvIEpvaG5zb24uPC9wPjxwPkdpdmVuIGhpcyBjYXJlZXIgb3V0cHV0LCB0aGF0IG1h
a2VzIHNlbnNlLjwvcD48cD5IaXMgc3RhdHMgaW5jbHVkZWQgMTM5LjUgc2Fja3MgYW5kIDI5IGZ1
bWJsZSByZWNvdmVyaWVzIHRvIGdvIHdpdGggNTI1IHRhY2tsZXMgaW4gaGlzIDE1LXllYXIgY2Fy
ZWVyICYjODIxMjsgdGhlIGZpcnN0IDExIGNvbWluZyB3aXRoIHRoZSBEb2xwaGlucy4gTm90IGJh
ZCBmb3Igc29tZW9uZSB3aG8gc3RhcnRlZCBwbGF5aW5nIGZvb3RiYWxsIGhpcyBzZW5pb3IgeWVh
ciBvZiBoaWdoIHNjaG9vbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0phc29uIGlzIGV2ZXJ5dGhpbmcgYSBjb2Fj
aCB3b3VsZCB3YW50ICYjODIxMjsgc21hcnQsIGNvbXBldGl0aXZlIGFuZCB0aGUgdGhpbmcgYWJv
dXQgaGltIHRoYXQgc3RhbmRzIG91dCBtb3JlIHRoYW4gYW55dGhpbmcgZWxzZSBpcyBoZSBtYWRl
IHBsYXlzIHRoYXQgd29uIGJhbGxnYW1lcywmIzgyMjE7IEpvaG5zb24gdG9sZCB0aGUgTWlhbWkg
SGVyYWxkIHJlY2VudGx5LiAmIzgyMjA7VGhlIHRocmVlIHllYXJzIEkgY29hY2hlZCBKYXNvbiwg
d2Ugd2VyZSBpbiB0aGUgcGxheW9mZnMsIHdvbiBhIGNvdXBsZSBwbGF5b2ZmIGdhbWVzLCBhbmQg
bGVkIHRoZSBORkwgaW4gZGVmZW5zZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNob29zaW5nIEpvaG5zb24gYXMg
aGlzIHByZXNlbnRlciB3YXMganVzdCBvbmUgYXNwZWN0IG9mIHdoYXQmIzgyMTc7cyBvbiBUYXls
b3ImIzgyMTc7cyBhZ2VuZGEuIEhlIGNvbmZlc3NlZCB0aGF0IG9uZSB0aGluZyBoZSYjODIxNztz
IHN0cnVnZ2xpbmcgd2l0aCBpcyBoaXMgZW5zaHJpbmVtZW50IHNwZWVjaC48L3A+PHA+SGUmIzgy
MTc7cyByZWNlaXZlZCBoZWxwIGZyb20gYW4gYXNzaXN0YW50IHdobyBoYXMgd29ya2VkIHdpdGgg
aGltIGZvciB5ZWFycywgYW5vdGhlciBmcmllbmQgd2hvIHdvcmtlZCBhcyBhIHdyaXRlciBhbmQg
aGUmIzgyMTc7cyBnb25lIG92ZXIgaXQgYSBjb3VwbGUgdGltZXMsIHdvcnJpZWQgYWJvdXQgdGhh
bmtpbmcgZXZlcnlvbmUsIHNheWluZyBqdXN0IHRoZSByaWdodCB0aGluZyB3aXRoaW4gdGhlIHJl
c3RyYWludHMgb2YgYSAxMC1taW51dGUgbGltaXQgdGhhdCBIYWxsIG9mIEZhbWUgb2ZmaWNpYWxz
IGhhdmUgcmVxdWVzdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCYj
ODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGtlZXAgZXZvbHZpbmcgYSBsaXR0bGUgYml0LCYjODIyMTsgaGUgc2Fp
ZCBvZiB0aGUgd3JpdGluZyBwcm9jZXNzLiA8L3A+PHA+VGhyb3VnaCBpdCBhbGwsIHdoaWxlIGF0
IHRoZSBIYWxsIG9mIEZhbWUsIFRheWxvciBmb3VuZCB0aW1lIHRvIGJyaWVmbHkgbWVldCB3aXRo
IFVBJiM4MjE3O3Mgc3R1ZGVudC1hdGhsZXRlcyBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIGluIFdlZG5lc2RheSYj
ODIxNztzIE1BQyBNZWRpYSBEYXkuIEhlIGltcGFydGVkIGEgYml0IG9mIHdpc2RvbSB0byBydW5u
aW5nIGJhY2sgV2FycmVuIEJhbGwgYW5kIHNhZmV0eSBaYWNoIEd1aXNlciwgdGVsbGluZyB0aGVt
IHdoYXQgdG8gZXhwZWN0IHNob3VsZCB0aGV5IHdhbnQgdG8gYXR0ZW1wdCBwbGF5aW5nIGF0IHRo
ZSBuZXh0IGxldmVsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91JiM4MjE3O2xsIGhhdmUgYSBkaWZmZXJlbnQg
Y2hpcCBvbiB5b3VyIHNob3VsZGVyLCBJIHRoaW5rLCBqdXN0IGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIHdheSBp
dCYjODIxNztzIGxvb2tlZCBhdCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgb2YgY29taW5nIGZyb20gYSBzbWFs
bGVyIHNjaG9vbC4gPC9wPjxwPkhlJiM4MjE3O3MgYWxzbyBkaXJlY3Qgd2l0aCBoaXMgYWR2aWNl
IGZvciBhbnkgcGxheWVyIHdobyB3YW50cyB0byBwbGF5IHBybyBmb290YmFsbC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RvIGJlIHZlcnkgYmx1bnQgYWJvdXQgaXQsIHRoZSBvZGRzIGFyZSB5b3UmIzgyMTc7cmUg
bm90IGdvaW5nIHRvIG1ha2UgaXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91JiM4MjE3O2xs
IGdldCBhIGNoYW5jZSB0byBwcm92ZSB5b3Vyc2VsZi4gSXQgbWF5IG5vdCB3b3JrIG91dCBmb3Ig
eW91IGZvciBhIG15cmlhZCBvZiByZWFzb25zLiBUaGUgb2RkcyBhcmUgc3RhY2tlZCB3aGVuIHlv
dSBsb29rIGF0IGl0IG9uIHBhcGVyLiBUaGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWVhbiB5b3Ugc3RvcCBj
aGFzaW5nIGl0LiAmIzgyMzA7IElmIGl0IHdhcyBlYXN5LCB0aGVyZSB3b3VsZCBiZSBtb3JlIHRo
YW4gMzEwIGd1eXMgaW4gdGhpcyBidWlsZGluZy4gSSYjODIxNztsbCBuZXZlciBldmVyIHRlbGwg
eW91IGl0IHdpbGwgYmUgZWFzeS4gSSB3aWxsIGFsd2F5cyB0ZWxsIHlvdSBpdCB3aWxsIGJlIHdv
cnRoIGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW5kIGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB3b3J0aCBpdCBmb3IgVGF5
bG9yLiBIZSB3aWxsIGJlIGFtb25nIHRoZSBoYWxsIG9mIGZhbWVycyB3aG8gZG9lc24mIzgyMTc7
dCBvd24gY2hhbXBpb25zaGlwIGhhcmR3YXJlLCBidXQgaGUgd2lsbCBoYXZlIGEgZ29sZCBqYWNr
ZXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaXRob3V0IGEgcmluZywgd2l0aG91dCBDYW50b24sIGluIG15IG1p
bmQsIGl0IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiB2ZXJ5IGluY29tcGxldGUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwv
cD48cD5HZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpn
bXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBaaXBzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNv
bS96aXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL3ppcHM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGlt
IG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9t
YXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJKPC9h
Pi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.