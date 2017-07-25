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Pro Football Hall of Fame

Days away from Pro Football Hall of Fame induction, former UA star Jason Taylor revels in the journey, imparts wisdom to current Zips

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: July 25, 2017 - 06:48 PM
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Former University of Akron football player Jason Taylor, sits for an interview on Tuesday at the Pro Football Hall of Fame in Canton. Taylor, a former defensive end and linebacker for the Miami Dolphins will be inducted into the Pro Football Hall of Fame next week. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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