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Former University of Akron standout defensive end Jamal Marcus relishes opportunity with Browns

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 05:35 PM
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Cleveland Browns defensive lineman Jamal Marcus (top) battles Karter Schult during rookie minicamp on Friday, in Berea. Marcus is a former University of Akron player. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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