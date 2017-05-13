All CATEGORIES
☰ Menu

Former University of Akron standout defensive end Jamal Marcus relishing opportunity with Browns

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 05:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns defensive lineman Jamal Marcus (top) battles Karter Schult during rookie minicamp on Friday, in Berea. Marcus is a former University of Akron player. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Cavaliers’ Richard Jefferson glad he can help teammate Channing Frye cope with deaths of his parents

INDEPENDENCE: Mother’s Day is Sunday, Father’s Day is not far behind and Richard Jefferson worries.

tribe13cut_01
Twins 1, Indians 0: Indians waste strong outing by Josh Tomlin in loss to Twins
marla13cut_01
Marla Ridenour: With playoff preparation starting in November, it might as well be Michigan for Cavaliers coach Tyronn Lue
browns14cut_02
Browns rookie Myles Garrett has already received tips from new mentor Bruce Smith: ‘I’ve got to take his advice and run with it’ - 5:49 PM
Browns notebook: Coach Hue Jackson says Cody Kessler will begin OTAs as first-team QB, others ‘got to take it from him’ - 6:11 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next