Former University of Akron standout Jerome Lane Jr. signs with New York Giants

PHA+Rm9ybWVyIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gd2lkZSByZWNlaXZlciBKZXJvbWUgTGFuZSBK
ci4gc2lnbmVkIHdpdGggdGhlIE5ldyBZb3JrIEdpYW50cywgdGhlIHRlYW0gYW5ub3VuY2VkIFRo
dXJzZGF5LCBhZnRlciBiZWluZyB3YWl2ZWQgYnkgdGhlIEluZGlhbmFwb2xpcyBDb2x0cy48L3A+
PHA+TGFuZSwgNi1mb290LTMsIGFuZCAyMjAgcG91bmRzLCB3YXMgb3JpZ2luYWxseSBzaWduZWQg
YXMgYW4gdW5kcmFmdGVkIGZyZWUgYWdlbnQgYnkgdGhlIENvbHRzIGp1c3QgYWZ0ZXIgdGhlIE5G
TCBEcmFmdCwgYW5kIHNwZW50IHRpbWUgd2l0aCB0aGUgdGVhbSBmcm9tIE1heSA0LTE1LjwvcD48
cD5UaGUgc29uIG9mIGZvcm1lciBBa3Jvbi1hcmVhIGJhc2tldGJhbGwgc3RhciBKZXJvbWUgTGFu
ZSBTci4sIHdobyBwbGF5ZWQgYXQgUGl0dHNidXJnaCBhbmQgaW4gdGhlIE5CQSwgTGFuZSBsZWZ0
IFVBIHdpdGggYSB5ZWFyIG9mIGVsaWdpYmlsaXR5IHJlbWFpbmluZyBvbiBoaXMgc2Nob2xhcnNo
aXAuIDwvcD48cD5MYW5lLCBhIEZpcmVzdG9uZSBIaWdoIFNjaG9vbCBncmFkdWF0ZSwgbWF5IGhh
dmUgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gc3RpY2sgd2l0aCB0aGUgR2lhbnRzLCB3aG8gcGFydGVkIHdh
eXMgd2l0aCBzZXZlbi15ZWFyIHZldGVyYW4gVmljdG9yIENydXogZHVyaW5nIHRoZSBvZmZzZWFz
b24uIEhlIGlzIG9uZSBvZiAxMiByZWNlaXZlcnMgY3VycmVudGx5IGxpc3RlZCBvbiB0aGUgR2lh
bnRzJiM4MjE3OyByb3N0ZXIuPC9wPjxwPkFzIGEgWmlwLCBMYW5lIG1vdmVkIGZyb20gZGVmZW5z
ZSB0byBvZmZlbnNlIGFuZCBxdWlja2x5IGJlY2FtZSBhbiBpbXBhY3QgcGxheWVyIGFzIGEgd2lk
ZSByZWNlaXZlciBieSB1c2luZyBoaXMgaGVpZ2h0IGFuZCBkZWNlcHRpdmUgcXVpY2tuZXNzLiBI
ZSBmaW5pc2hlZCBoaXMgVUEgY2FyZWVyIHdpdGggMTAxIHJlY2VwdGlvbnMgZm9yIDEsODAwIHlh
cmRzICgxNy44IHlhcmRzIHBlciBjYXRjaCkgYW5kIDE0IHRvdWNoZG93bnMuPC9wPjxwPiYjODIx
MjsgPHN0cm9uZz5HZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzPC9zdHJvbmc+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.