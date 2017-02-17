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Men’s college basketball: KENT STATE 70, AKRON 67

Kent State 70, Akron 67: Flashes end Zips’ 30-game home winning streak; delay regular-season MAC title

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: February 17, 2017 - 10:24 PM
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Kent State forward Jimmy Hall celebrates before the final buzzer of the game Friday as the Golden Flashes beat Akron 70-67 at James A. Rhodes Arena in Akron snapping the Zips 30 game home winning streak. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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