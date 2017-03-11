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Men’s MAC Tournament: Kent State 70, Akron 65

MAC Tournament/Kent State 70, Akron 65: Jaylin Walker leads Flashes to upset of top-seeded Zips for berth in NCAA Tournament

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 11, 2017 - 10:36 PM | Updated: March 13, 2017 - 08:44 AM
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Kent State University's Adonia De La Rosa (left) and Mitch Peterson celebrate the Golden Flashes 70-65 win over Akron in a Mid-American Conference championship game on Saturday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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