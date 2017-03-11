All CATEGORIES
☰ Menu

Men’s MAC Tournament: Kent State 70, Akron 65

MAC Tournament/Kent State 70, Akron 65: Jaylin Walker leads Flashes to upset of top-seeded Zips for berth in NCAA Tournament

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 11, 2017 - 10:36 PM | Updated: March 13, 2017 - 08:44 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kent State University's Adonia De La Rosa (left) and Mitch Peterson celebrate the Golden Flashes 70-65 win over Akron in a Mid-American Conference championship game on Saturday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs14_02 Danny Moloshok - AP
Larry Sanders joins Cavaliers, big week for putting the pieces together could be in store

HOUSTON: The Cavaliers hit the reset button on acquiring the rim protector they’ve long sought, with Larry Sanders undergoing a physical in Cleveland Monday morning and signing a contract in the afternoon.

tribe14_02
Indians eyeing options to fill in for injured second baseman Jason Kipnis
kmen13_04
Kent State basketball: Flashes have lots to cheer, will play UCLA in NCAA Tournament
Browns notebook: Team interested in free-agent QB Geno Smith, according to report - 8:26 PM
University of Akron basketball: Traveling in first round of NIT disappoints Zips coach Keith Dambrot, who reportedly turned down offer to coach at South Florida
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next