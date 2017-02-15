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Marla Ridenour: As UA career winds down, Kwan Cheatham continues to improve, which bodes well for March and beyond

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 15, 2017 - 01:33 PM
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Akron's Kwan Cheatham Jr (2) looks to shoot a three in the first half of their game against American University at James A. Rhodes Arena in Akron on Nov. 17, 2016. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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