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Marla Ridenour: For UA basketball, loyalty wins out as Isaiah Johnson, Kwan Cheatham spurn chance to transfer

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 20, 2016 - 06:01 PM
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Buffalo's Blake Hamilton has his shot blocked by University of Akron's Kwam Cheatham, Jr. during the first half in the 2016 Mid-American Conference Championship game at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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