Marla Ridenour: For UA basketball, loyalty wins out as Isaiah Johnson, Kwan Cheatham spurn chance to transfer

PHA+SXNhaWFoIEpvaG5zb24gYW5kIEt3YW4gQ2hlYXRoYW0gY291bGQgaGF2ZSBkZWNpZGVkIHRo
ZXkgd2FudGVkIHRvIHRyeSB0byBtYWtlIGEgbmFtZSBmb3IgdGhlbXNlbHZlcy48L3A+PHA+VGhl
eSBjb3VsZCBoYXZlIGFiYW5kb25lZCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBiYXNrZXRiYWxs
IHByb2dyYW0gYW5kIGNvYWNoIEtlaXRoIERhbWJyb3QgaW4gc2VhcmNoIG9mIGEgYmV0dGVyIGNo
YW5jZSBhdCBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQgZ2xvcnkuPC9wPjxwPkFmdGVyIGdyYWR1YXRpbmcgaW4g
dGhyZWUgeWVhcnMsIHRoZSB0d28gd2VyZSBlc3NlbnRpYWxseSBjb2xsZWdlIGZyZWUgYWdlbnRz
LCBmcmVlIHRvIGdvIGVsc2V3aGVyZSBhbmQgcGxheSBpbW1lZGlhdGVseS48L3A+PHA+VGhlIHR3
byBwcm9kdWN0cyBvZiBDaW5jaW5uYXRpIGhpZ2ggc2Nob29scyBoYWQgZXZlcnkgcmVhc29uIHRv
IGxvb2sgYXJvdW5kLiBUaGVpciBwb3N0c2Vhc29ucyBoYWQgY29uc2lzdGVkIG9mIG9uZS1hbmQt
ZG9uZXMgaW4gdGhlIENvbGxlZ2VJbnNpZGVyLmNvbSAoMjAxMy0xNCkgYW5kIE5hdGlvbmFsIElu
dml0YXRpb24gdG91cm5hbWVudHMgKDIwMTUtMTYpLiBJbiB0aGVpciBzb3Bob21vcmUgc2Vhc29u
IG9mIGVsaWdpYmlsaXR5LCB0aGV5IHNhdCBob21lIGFmdGVyIHRoZSBaaXBzIGZlbGwgdG8gQnVm
ZmFsbyBpbiB0aGUgc2VtaWZpbmFscyBvZiB0aGUgTWlkLUFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2UgVG91
cm5hbWVudC48L3A+PHA+Qm90aCBoYXZlIHRoZSB0YWxlbnQgdGhhdCBjb3VsZCBoYXZlIG1hZGUg
dGhlbSBhdHRyYWN0aXZlIHRvIHByb2dyYW1zIGxpa2UgTG91aXN2aWxsZSBvciBpbiB0aGUgQmln
IFRlbiBDb25mZXJlbmNlLCBEYW1icm90IHNhaWQgVGh1cnNkYXkuIEpvaG5zb24sIGFrYSAmIzgy
MjA7QmlnIERvZywmIzgyMjE7IGlzIGEgNi1mb290LTksIDI5MC1wb3VuZGVyIHdobyBjb25jZW50
cmF0ZXMgb24gcmVib3VuZGluZyBmaXJzdC4gQ2hlYXRoYW0sIGEgNi05LCAyMzUtcG91bmQgZm9y
d2FyZCwgbG92ZXMgZGVmZW5zZSBidXQgY2FuIGJlIGRlYWRseSBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2Uu
PC9wPjxwPkRhbWJyb3QgbmVlZCBvbmx5IGxvb2sgdXAgdGhlIHJvYWQgdG8gQ2xldmVsYW5kIFN0
YXRlLCB3aGVyZSB0aGUgZmlmdGgteWVhciB0cmFuc2ZlciBydWxlIGRldmFzdGF0ZWQgY29hY2gg
R2FyeSBXYXRlcnMmIzgyMTc7IHByb2dyYW0uIENhbGxpbmcgaXQgJiM4MjIwO2EgYmFkIHJ1bGUs
JiM4MjIxOyBEYW1icm90IHdhcyBrZWVubHkgYXdhcmUgdGhhdCBpbiB0d28geWVhcnMsIFdhdGVy
cyBsb3N0IEFudG9uIEdyYWR5IHRvIFdpY2hpdGEgU3RhdGUsIFRyZXkgTGV3aXMgdG8gTG91aXN2
aWxsZSBhbmQgQnJ5biBGb3JiZXMgdG8gTWljaGlnYW4gU3RhdGUsIHRoZSBsYXR0ZXIgbGVhdmlu
ZyB0byBiZSBjbG9zZSB0byBoaXMgYWlsaW5nIHNpc3Rlci4gTGFzdCBzZWFzb24sIHRoZSBWaWtp
bmdzIHNsaXBwZWQgdG8gOS0yMy48L3A+PHA+QnV0IERhbWJyb3QgcHJpZGVzIGhpbXNlbGYgb24g
Y3VsdGl2YXRpbmcgcmVsYXRpb25zaGlwcyB3aXRoIGhpcyBwbGF5ZXJzIGFuZCB0aGVpciBmYW1p
bGllcyBhbmQgdHJlYXRpbmcgaGlzIHBlb3BsZSByaWdodC4gSGUgc2FpZCBoZSBoYXMgZ29vZCBy
YXBwb3J0IHdpdGggYm90aCBDaGVhdGhhbSYjODIxNztzIGFuZCBKb2huc29uJiM4MjE3O3MgbW90
aGVycy48L3A+PHA+U28gRGFtYnJvdCBkaWQgbm90IGhhdmUgdG8gc2hhcmUgV2F0ZXJzJiM4MjE3
OyBkaXNtYXkuIExveWFsdHkgd29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhvc2UgZ3V5cyBjb3VsZCBoYXZl
IGdvbmUgYW55d2hlcmUgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgd2l0aCB0aGVpciBzaXplIGFuZCBza2lsbCBz
ZXQuIFRoZWlyIGxveWFsdHkgYW5kIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gdXMgaXMgYmlnLCYjODIyMTsgRGFt
YnJvdCBzYWlkIGFzIFVBIGhlbGQgYmFza2V0YmFsbCBtZWRpYSBkYXkgYXQgdGhlIHN0dWRlbnQg
dW5pb24uPC9wPjxwPldpdGggQ2hlYXRoYW0gYW5kIEpvaG5zb24gcmV0dXJuaW5nIHRvIHBsYXkg
YXMgZ3JhZHVhdGUgc3R1ZGVudHMsIHRoZSBaaXBzIHJldHVybiBmaXZlIG9mIHRoZWlyIHRvcCBl
aWdodCBzY29yZXJzIGZyb20gYSB0ZWFtIHRoYXQgdGllZCB0aGUgc2Nob29sIHJlY29yZCB3aXRo
IDI2IHZpY3Rvcmllcy48L3A+PHA+V2hpbGUgdGhlIFppcHMgaGF2ZSByZWNvcmRlZCAyMSBvciBt
b3JlIHZpY3RvcmllcyBpbiAxMSBjb25zZWN1dGl2ZSBzZWFzb25zLCBKb2huc29uIHdhbnRzIG1v
cmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgb25seSB0aGluZyBJIHdhbnQgdG8gZG8gaXMgd2luLCYjODIy
MTsgSm9obnNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBmZWVsIGxpa2UgdGhlIGxhc3QgdGhyZWUgeWVhcnMg
d2UmIzgyMTc7dmUgaGFkIHRoZSBiZXN0IHRlYW0gaW4gdGhlIE1BQyBhbmQgd2Ugc2hvdWxkIGhh
dmUgZ29uZSB0byB0aGUgZGFuY2UgYWxsIHRocmVlIHllYXJzIGFuZCBlYWNoIHRpbWUgd2UgZmVs
bCBzaG9ydCBmb3IgZGlzY2lwbGluZSByZWFzb25zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Sm9obnNvbiBleHBs
YWluZWQgdGhlICYjODIyMDtkaXNjaXBsaW5lIHJlYXNvbnMmIzgyMjE7IHRvIHdoaWNoIGhlIHJl
ZmVycmVkIHdlcmUgbGl0dGxlIHRoaW5ncyB0aGF0IGhhdmUgZGVyYWlsZWQgdGhlIFppcHMgaW4g
dGhlIE1BQyBUb3VybmFtZW50LCB3aGljaCBicmluZ3MgYW4gYXV0b21hdGljIE5DQUEgYmlkLiBV
QSYjODIxNztzIGxhc3QgYXBwZWFyYW5jZSBjYW1lIGluIDIwMTMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtMaWtl
IG9uIHRoZSBjb3VydCBzdHVmZiwgbm90IGJlaW5nIGluIHRoZSByaWdodCBwb3NpdGlvbiwgbWlz
c2luZyBhbiBleHRyYSBwYXNzIG9yIG1pc3NpbmcgYW4gZWFzeSBsYXl1cCwmIzgyMjE7IEpvaG5z
b24gc2FpZC4gJiM4MjIwO05vdCBmb2N1c2luZyBpbiBsaWtlIHdlIHNob3VsZCBoYXZlLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+V2hlbiB0aGUgdHdvIHdlcmUgYXNrZWQgd2h5IHRoZXkgZGVjaWRlZCB0byByZXR1
cm4sIERhbWJyb3QganVtcGVkIGluIGFuZCBhbnN3ZXJlZCwgJiM4MjIwO1RoZXkganVzdCBsaWtl
IG1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBvbmUgb2YgdGhlbSwmIzgyMjE7
IENoZWF0aGFtIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBqdXN0IGZlbHQgcmlnaHQuIEkgaGFkIHRlYW1zIGNh
bGwsIEkgaGFkIHBlb3BsZSBjYWxsIG15IHBhcmVudHMuIEkmIzgyMTc7bSBqdXN0IGEgbG95YWwg
cGVyc29uLiBJIGhhZCB0aHJlZSBnb29kIHllYXJzIGhlcmUgZ29pbmcgYW5kIEkmIzgyMTc7bSBl
eGNpdGVkIGZvciB0aGUgZnV0dXJlLiBJIGtub3cgd2hhdCBraW5kIG9mIHllYXIgd2UgY2FuIGhh
dmUgdGhpcyB5ZWFyLiBJdCBqdXN0IGZlZWxzIHNwZWNpYWwuIEl0IGZlbHQgcmlnaHQgc3RheWlu
ZyBoZXJlIGFuZCBiZWluZyBsb3lhbCB0byB0aGlzIGZhbiBiYXNlIGFuZCB0byBjb2FjaCBEYW1i
cm90LiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2l0aCBoaXMgbmlja25hbWUgYW5kIGhpcyBza2lsbHMgYXJvdW5k
IHRoZSBiYXNrZXQsIEpvaG5zb24gY291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGEgZmFuIGZhdm9yaXRlIGVsc2V3
aGVyZS4gQXQgVUEsIGhlJiM4MjE3O3Mgb25lIG9mIHRoZSBiZXN0IGluIHRoZSBNQUMsIGJ1dCBu
b3QgYSBsaWtlbHkgY2FuZGlkYXRlIGZvciBwbGF5ZXIgb2YgdGhlIHllYXIuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtIZSYjODIxNztzIHRha2luZyBhIGhpdCBiZWNhdXNlIHdlJiM4MjE3O3JlIHNvIGJhbGFuY2Vk
IGFuZCB3ZSYjODIxNztyZSBkZWZlbnNpdmUtb3JpZW50ZWQsIHNvIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgZ29p
bmcgdG8gYmUgZ3V5cyBpbiBvdXIgbGVhZ3VlIHdobyBzY29yZSBtb3JlIHRoYW4gaGltLCYjODIy
MTsgRGFtYnJvdCBzYWlkIG9mIEpvaG5zb24uICYjODIyMDtPbiB0b3Agb2YgdGhhdCwgaGUmIzgy
MTc7cyBzbyBwYXNzLW9yaWVudGVkIHRoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBub3QgZ29pbmcgdG8gc2NvcmUg
YXMgbXVjaCBhcyBbT2hpbyYjODIxNztzXSBBbnRvbmlvIENhbXBiZWxsIGFuZCBndXlzIGxpa2Ug
dGhhdC4gQnV0IHVsdGltYXRlbHkgaGUmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBnZXQganVkZ2VkIG9uIHdo
ZXRoZXIgd2Ugd2luIG9yIGxvc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Kb2huc29uIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qg
c291bmQgbGlrZSBoZSBjYXJlcyBpZiBwZW9wbGUgYXJvdW5kIHRoZSBuYXRpb24ga25vdyB3aG8g
aGUgaXMuIFRoZSBmb2N1cyB0aGF0IGhlIHNhaWQgaGFzIGJlZW4gaGlzIHRlYW0mIzgyMTc7cyBk
b3duZmFsbCBpbiBNYXJjaCBzZWVtcyBvbiBwb2ludCAmIzgyMTI7IGZvciBoaW0gYXQgbGVhc3Qg
JiM4MjEyOyBpbiBPY3RvYmVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBmZWx0IGxpa2UgY29taW5nIGJhY2sg
aGVyZSB3YXMgYSBuby1icmFpbmVyLCYjODIyMTsgSm9obnNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBoYXZl
biYjODIxNzt0IHdvbiB0aGUgd2F5IEkgd2FudGVkIHRvIGhlcmUuIEkmIzgyMTc7bSBkZXRlcm1p
bmVkIHRvIHdpbiBjaGFtcGlvbnNoaXBzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2Fu
IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCBoZXIgYmxvZyBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3
aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.