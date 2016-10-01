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Marla Ridenour: Trip to Kent revives old pain, but UA backup quarterback Tra’Von Chapman finds redemption

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 1, 2016 - 09:23 PM
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Akron quarterback Tra'Von Chapman breaks a Kent tackle for a fourteen yard gain and a first down during the fourth quarter of their game Saturday at Dix Stadium in Kent. Akron won 31-27. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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