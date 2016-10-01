All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: Trip to Kent revives old pain, but UA backup quarterback Tra’Von Chapman finds redemption

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 1, 2016 - 09:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron quarterback Tra'Von Chapman breaks a Kent tackle for a fourteen yard gain and a first down during the fourth quarter of their game Saturday at Dix Stadium in Kent. Akron won 31-27. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

browns03_05 Carolyn Kaster - AP
Washington 31, Browns 20: Second-half turnovers leave Browns NFL’s last winless team - 8:27 PM

LANDOVER, Md.: The Browns gave Washington everything they had — including the ball.

edorse03_02
LeBron James endorses Hillary Clinton in online letter on Business Insider and in Monday’s Beacon Journal - 8:17 PM
Newcomer Mike Dunleavy star of Cavaliers’ Wine & Gold Scrimmage - 6:23 PM
tribe02cutweb
Indians 6, Royals 3: Francisco Lindor’s two-run double lifts Indians over Royals; Trevor Bauer gets nod for Game 1 of Division Series
cavs02cutweb
After keeping quiet for months, Cavs coach Tyronn Lue opens up about mother’s and grandmother’s cancer crises
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next