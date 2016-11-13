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Marla Ridenour: UA men’s soccer team finds right blend of young and old in Nick of time

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 13, 2016 - 09:58 PM
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University of Akron's Ezana Kahsay (right) battles for possession with Buffalo's Nick Forrester during the second half in the MAC Championship title game on Sunday at Cub Cadet Field. The Zips won the game 2-1. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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