On the record: Akron falls 3-0 to Northern Illinois in MAC softball

PHA+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gc29mdGJhbGwgdGVhbSBsb3N0IHRvIGhvc3QgTm9y
dGhlcm4gSWxsaW5vaXMgMy0wIGluIHRoZSBzZXJpZXMgcnViYmVyIG1hdGNoIFNhdHVyZGF5LiA8
L3A+PHA+VGhlIFppcHMgKDEyLTE1LCAxLTIgTWlkLUFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2UpIG9ubHkg
bWFuYWdlZCB0d28gaGl0cyBvZmYgc3RhcnRlciBBbGV4IEZyZW56LiBUaGUgc29waG9tb3JlIHJp
Z2h0LWhhbmRlciB3ZW50IHRoZSBkaXN0YW5jZSwgc3RydWNrIG91dCB0aHJlZSBhbmQgd2Fsa2Vk
IHR3byBmb3IgdGhlIEh1c2tpZXMgKDEzLTExLCAyLTEpLjwvcD48cD5TYXZhbm5haCBGcnVpbiBk
b3VibGVkIGFuZCBzdG9sZSBhIGJhc2UgZm9yIFVBLjwvcD48cD5Nb3JlIHNvZnRiYWxsPC9wPjxw
PktlbnQgU3RhdGUgd29uIGl0cyBmaXJzdCBNQUMgc2VyaWVzIG9mIHRoZSB5ZWFyIHdpdGggYSA2
LTMgdmljdG9yeSBvdmVyIGhvc3QgRWFzdGVybiBNaWNoaWdhbi48L3A+PHA+VGhlIEdvbGRlbiBG
bGFzaGVzICgxMC0xNSwgMi0xKSBzY29yZWQgYWxsIHNpeCBydW5zIGluIHRoZSBmaXJzdCB0d28g
aW5uaW5ncyB0byBzZWl6ZSBjb250cm9sIG92ZXIgdGhlIEVhZ2xlcyAoMTItMTQsIDEtMikuPC9w
PjxwPkplbiBDYWRlciBkcmlsbGVkIGEgZG91YmxlIG9mZiB0aGUgd2FsbCBpbiB0aGUgZmlyc3Qg
aW5uaW5nIHRvIHNjb3JlIEVtaWx5IERvYmJpbiBhbmQgTWFkZHkgR3JpbW0sIHdobyB3YXMgaW50
ZW50aW9uYWxseSB3YWxrZWQgaW4gYWxsIGZvdXIgcGxhdGUgYXBwZWFyYW5jZXMuPC9wPjxwPklu
IHRoZSBzZWNvbmQgaW5uaW5nLCBLZWxsaWUgQWJlc2thIHNpbmdsZWQgdXAgdGhlIG1pZGRsZSB0
byBzY29yZSB0d28uIEJhaWxleSBCcm93bmZpZWxkIHRoZW4gaGl0IGhlciBzZWNvbmQgc2luZ2xl
IG9mIHRoZSBkYXkgdG8gZHJpdmUgaW4gYW5vdGhlciBydW4uPC9wPjxwPkJhc2ViYWxsPC9wPjxw
PktlbnQgU3RhdGUgd29uIGl0cyBmaWZ0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBnYW1lLCBkZWZlYXRpbmcgaG9z
dCBCYWxsIFN0YXRlIDYtMy48L3A+PHA+VGhlIHdpbiBjbGluY2hlZCB0aGUgc2VyaWVzIGZvciB0
aGUgR29sZGVuIEZsYXNoZXMgKDE0LTYsIDItMCkgaGVhZGluZyBpbnRvIEdhbWUgMyBTdW5kYXkg
YWZ0ZXJub29uLjwvcD48cD5LZW50IFN0YXRlIHdhcyBzcGFya2VkIGJ5IGEgdGhyZWUtcnVuIHNp
eHRoIGlubmluZyBhbmQgYSBkb21pbmFudCByZWxpZWYgZWZmb3J0IGJ5IGp1bmlvciBKYXJlZCBT
a29sbmlja2kuPC9wPjxwPlRoZSBGbGFzaGVzIGNvbGxlY3RlZCBmb3VyIG9mIHRoZWlyIDExIGhp
dHMgaW4gdGhlIHNpeHRoLiBSZWlsbHkgSGF3a2lucyBkZWxpdmVyZWQgYSBwaW5jaC1oaXQsIGJh
c2VzLWxvYWRlZCBzaW5nbGUgdG8gc2NvcmUgUGV0ZSBTY2h1bGVyIGJlZm9yZSBMdWtlIEJ1cmNo
IHNpbmdsZWQgdG8gc2NvcmUgRG9tIEllcm8uPC9wPjxwPlNrb2xuaWNraSBlYXJuZWQgaGlzIGZp
cnN0IHNhdmUgb2YgdGhlIHllYXIgd2l0aCAzJiM4NTMyOyBpbm5pbmdzIG9mIG9uZS1oaXQgcmVs
aWVmLjwvcD48cD5UcmFjayBhbmQgZmllbGQ8L3A+PHA+VUEgZ2FybmVyZWQgc2l4IGZpcnN0LXBs
YWNlIGZpbmlzaGVzIGF0IHRoZSBSb2FkcnVubmVyIEludml0YXRpb25hbCBpbiBTYW4gQW50b25p
by48L3A+PHA+TWF0dCBMdWR3aWcgKHBvbGUgdmF1bHQpIGFuZCBQaGlsIEphZ2VycyAoZGlzY3Vz
KSB0b29rIGZpcnN0IGluIHRoZWlyIGZpZWxkIGV2ZW50cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.