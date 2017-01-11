On the record: Kent State falls 98-97 to Northern Illinois in MAC women’s basketball shootout

PHA+SW4gYSBNaWQtQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSBzaG9vdG91dCwgS2VudCBTdGF0ZSB3ZW50
IGRvd24gdG8gdGhlIHdpcmUgYWdhaW5zdCB2aXNpdGluZyBOb3J0aGVybiBJbGxpbm9pcywgYnV0
IGNhbWUgdXAgc2hvcnQgaW4gYSB0b3VnaCA5OC05NyBsb3NzIFdlZG5lc2RheSBhdCB0aGUgTS5B
LkMuIENlbnRlci48L3A+PHA+SW4gYSBmcmFudGljIGZpbmFsIG1pbnV0ZSwgTmFkZGl5YWggQ3Jv
c3MgZHJvdmUgZm9yIGEgbGF5dXAgdG8gcHVsbCB0aGUgR29sZGVuIEZsYXNoZXMgKDctOSwgMS0z
KSB0byB3aXRoaW4gb25lIHBvaW50IHdpdGggNC44IHNlY29uZHMgdG8gcGxheS4gPC9wPjxwPkFm
dGVyIGEgdHVybm92ZXIgYnkgdGhlIEh1c2tpZXMgKDExLTQsIDQtMCksIGEgbGFzdC1jaGFuY2Ug
cGxheSBieSB0aGUgR29sZGVuIEZsYXNoZXMgd2FzIGJyb2tlbiB1cCBhcyB0aGUgZ2FtZSBlbmRl
ZCB3aXRob3V0IGEgZmluYWwgc2hvdC4gPC9wPjxwPkxhcmlzc2EgTHVya2VuIGxlZCB0aGUgRmxh
c2hlcyAmIzgyMTI7IHdobyB3ZXJlIGFoZWFkIGJ5IDEwIHBvaW50cyB3aXRoIDk6MTQgdG8gcGxh
eSAmIzgyMTI7IHdpdGggMzEgcG9pbnRzIGFuZCBoYWQgYSB0ZWFtLWhpZ2ggc2l4IGFzc2lzdHMu
IEpvcmRhbiBLb3JpbmVrIGFkZGVkIDI2IHBvaW50cywgYW5kIE1jS2VubmEgU3RlcGhlbnMgaGFk
IDE2IHBvaW50cyBhbmQgc2V2ZW4gcmVib3VuZHMuIENyb3NzIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTEgcG9p
bnRzLCBmaXZlIGFzc2lzdHMgYW5kIHRocmVlIHN0ZWFscy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.