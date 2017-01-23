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On the record: Kent State football will play defending national champion Clemson in 2017

Beacon Journal staff report

Published: January 23, 2017 - 05:24 PM

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