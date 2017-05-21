On the record: Kent State in second place heading into final round at NCAA women’s golf championship

PHA+S2VudCBTdGF0ZSByZW1haW5lZCBpbiBzZWNvbmQgcGxhY2UgYWZ0ZXIgdGhlIHNlY29uZCBy
b3VuZCBvZiB0aGUgTkNBQSBEaXZpc2lvbiBJIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgZ29sZiBjaGFtcGlvbnNo
aXAgU3VuZGF5IGF0IFJpY2ggSGFydmVzdCBGYXJtcyBpbiBTdWdhciBHcm92ZSwgSWxsLjwvcD48
cD5UaGUgR29sZGVuIEZsYXNoZXMsIHdobyBjYXJkZWQgYSBmaXJzdC1yb3VuZCAzMDMsIGZvbGxv
d2VkIHRoYXQgd2l0aCBhIDMwNCBTdW5kYXkgZm9yIGFuIG92ZXJhbGwgc2NvcmUgb2YgNjA3LiA8
L3A+PHA+Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIGxlYWRzIGF0IDU5OSwgU3RhbmZvcmQgaXMgdGhpcmQgYXQgNjA5
IGFuZCBPaGlvIFN0YXRlIGZvdXJ0aCBhdCA2MTAuPC9wPjxwPlNvcGhvbW9yZSBNaWNoYWVsYSBG
aW5uIHNob3QgYW4gZXZlbi1wYXIgNzIgU3VuZGF5IGZvciBhIHR3by1kYXkgdG90YWwgb2YgMTQ3
IGFuZCBpcyBmaWZ0aCBhbW9uZyBpbmRpdmlkdWFscy4gPC9wPjxwPldha2UgRm9yZXN0JiM4MjE3
O3MgSmVubmlmZXIgS3VwY2hvIGlzIHRoZSB0b3VybmFtZW50IGxlYWRlciBhdCAxNDQuPC9wPjxw
PktlbnQgU3RhdGUgZnJlc2htYW4gS2Fyb2xpbmUgU3Rvcm1vIGlzIHRpZWQgZm9yIDE0dGggYXQg
MTUxLCBzZW5pb3IgV2FkIFBoYWV3Y2hpbXBsZWUgaXMgdGllZCBmb3IgMzJuZCBhdCAxNTQsIGFu
ZCBmcmVzaG1hbiBQaW1uaXBhIFBhbnRob25nIGlzIHRpZWQgZm9yIDQwdGggYXQgMTU1LjwvcD48
cD5PaGlvIFN0YXRlIHNlbmlvciBKZXNzaWNhIFBvcnZhc25payAoSGlnaGxhbmQpIGlzIGFsc28g
dGllZCBmb3IgMzJuZCBhdCAxNTQuPC9wPjxwPldpdGggdGhlIGZpbmFsIDE4IGhvbGVzIHNldCBm
b3IgTW9uZGF5LCB0aGUgR29sZGVuIEZsYXNoZXMgbXVzdCBmaW5pc2ggaW4gdGhlIHRvcCBlaWdo
dCB0byBhZHZhbmNlIHRvIG1hdGNoIHBsYXkuIDwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.