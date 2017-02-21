On the record: Kent State’s Larissa Lurken named MAC East women’s basketball player of week; UA’s Lexie Handley is MAC East softball pitcher of week

PHA+S2VudCBTdGF0ZSBzZW5pb3IgZ3VhcmQgTGFyaXNzYSBMdXJrZW4gd2FzIG5hbWVkIE1pZC1B
bWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlIEVhc3QgRGl2aXNpb24gUGxheWVyIG9mIHRoZSBXZWVrIG9uIFR1
ZXNkYXkuPC9wPjxwPkx1cmtlbiBzY29yZWQgMTAgb2YgaGVyIDMxIHBvaW50cyBpbiBvdmVydGlt
ZSB0byBsZWFkIHRoZSBHb2xkZW4gRmxhc2hlcyB0byBhIDgzLTc3IHdpbiBvdmVyIE9oaW8gbGFz
dCB3ZWVrLiBEdXJpbmcgdGhlIGdhbWUgTHVya2VuIHNldCBhIE1BQyBzaW5nbGUtc2Vhc29uIHJl
Y29yZCBmb3IgZnJlZSB0aHJvd3MgbWFkZSB3aXRoIDIyMyAmIzgyMTI7IDEwIG1vcmUgdGhhbiBh
bnkgb3RoZXIgcGxheWVyIGluIHRoZSBjb3VudHJ5LiBMdXJrZW4gaXMgNTIgbWFkZSBmcmVlIHRo
cm93cyBhd2F5IGZyb20gYnJlYWtpbmcgdGhlIE5DQUEgRGl2aXNpb24gSSByZWNvcmQuPC9wPjxw
Pkx1cmtlbiBpcyBhbHNvIG9uIHBhY2UgdG8gc2V0IGEgbmV3IEtTVSBzaW5nbGUtc2Vhc29uIHNj
b3JpbmcgYXZlcmFnZSByZWNvcmQgYW5kIGlzIHNpeHRoIGluIHRoZSBjb3VudHJ5IHdpdGggMjMu
MiBwb2ludHMgcGVyIGdhbWUuIDwvcD48cD5Tb2Z0YmFsbDwvcD48cD5Vbml2ZXJzaXR5IG9mIEFr
cm9uIGZyZXNobWFuIExleGllIEhhbmRsZXkgKFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5KSB3YXMgbmFt
ZWQgTUFDIEVhc3QgRGl2aXNpb24gUGl0Y2hlciBvZiB0aGUgV2VlayBhbmQgdGhlIFppcHMmIzgy
MTc7IFN0dWRlbnQtQXRobGV0ZSBvZiB0aGUgV2VlayBvbiBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5IYW5kbGV5
IHdlbnQgMy0wIGxhc3Qgd2Vla2VuZCBhbmQgbGVkIHRoZSBaaXBzIHRvIGEgNC0xIHJlY29yZCBh
dCB0aGUgQWxhYmFtYSBTdGF0ZSBCbGFjayBhbmQgR29sZCBUb3VybmFtZW50LiBIYW5kbGV5IHRv
c3NlZCAxOCYjODUzMTsgaW5uaW5ncywgaW5jbHVkaW5nIHR3byBjb21wbGV0ZSBnYW1lcywgYW5k
IHN0cnVjayBvdXQgMTYuIDwvcD48cD5UcmFjayBhbmQgZmllbGQ8L3A+PHA+S2VudCBTdGF0ZSYj
ODIxNztzIERhbm5pZWwgVGhvbWFzLCBhIEphbWFpY2EgbmF0aXZlLCB3YXMgbmFtZWQgTUFDIFdv
bWVuJiM4MjE3O3MgRmllbGQgQXRobGV0ZSBvZiB0aGUgV2VlayBmb3IgdGhlIHRoaXJkIHRpbWUg
aW4gZm91ciB3ZWVrcy48L3A+PHA+VGhvbWFzIHdvbiB0aGUgc2hvdCBwdXQgYXQgbGFzdCB3ZWVr
ZW5kJiM4MjE3O3MgS2VudCBTdGF0ZSBUdW5lLVVwIHdpdGggYSByZWNvcmQgdG9zcyBvZiA2MC0x
JiMxODg7LCBzZXR0aW5nIGEgbmV3IEphbWFpY2FuIG5hdGlvbmFsIHJlY29yZCwgS2VudCBTdGF0
ZSByZWNvcmQgYW5kIEtlbnQgU3RhdGUgRmllbGQgSG91c2UgcmVjb3JkLiBUaG9tYXMgaXMgcmFu
a2VkIHNlY29uZCBpbiBEaXZpc2lvbiBJIGFuZCBuaW50aCBpbiB0aGUgd29ybGQgc3RhbmRpbmdz
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.