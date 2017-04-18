On the record: Kent State scores four in first inning of 6-3 win over YSU

PHA+Sm9lIFZyYW5lc2ljIGFsbG93ZWQgb25lIHJ1biBvbiB0aHJlZSBoaXRzIHRocm91Z2ggZml2
ZSBpbm5pbmdzIGFuZCBEeWxhbiBSb3NhIGFuZCBQZXRlIFNjaHVsZXIgZWFjaCBoYWQgdHdvIFJC
SSBmb3IgS2VudCBTdGF0ZSBpbiBhIDYtMyBiYXNlYmFsbCB3aW4gb3ZlciBob3N0IFlvdW5nc3Rv
d24gU3RhdGUgb24gVHVlc2RheS48L3A+PHA+VGhlIEdvbGRlbiBGbGFzaGVzICgyMC0xMikgcHV0
IHRoZSBnYW1lIG91dCBvZiByZWFjaCBlYXJseSB3aXRoIGEgZm91ci1ydW4gZmlyc3QgaW5uaW5n
IHRoYXQgc2VudCBQZW5ndWlucyBzdGFydGluZyBwaXRjaGVyIEphdmllciBBbHZhcmV6IHRvIHRo
ZSBiZW5jaCBhZnRlciBvbmUgaW5uaW5nIG9mIHdvcmsuIFJvc2EgYW5kIFNjaHVsZXIgZWFjaCBo
aXQgYSB0d28tcnVuIGRvdWJsZSBpbiB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5nLCBhbmQgTWFzb24gTWFtYXJl
bGxhIGFuZCBOaWNrIEthbmF2YXMgZWFjaCBoYWQgYW4gUkJJIHNpbmdsZSBpbiB0aGUgc2l4dGgg
aW5uaW5nIHRvIGxlYWQgdGhlIEZsYXNoZXMuPC9wPjxwPlZyYW5lc2ljIHN0cnVjayBvdXQgZm91
ciBhbmQgZGlkbiYjODIxNzt0IGlzc3VlIGEgd2FsayBpbiBoaXMgZml2ZSBpbm5pbmdzIG9mIHdv
cmsgdG8gZWFybiBoaXMgZmlyc3Qgd2luIG9mIHRoZSBzZWFzb24uIEpvaG4gTWF0dGhld3Mgc2h1
dCB0aGUgZG9vciBvbiB0aGUgUGVuZ3VpbnMgaW4gdGhlIG5pbnRoIGlubmluZyB0byBlYXJuIGhp
cyBmaXJzdCBzYXZlIG9mIHRoZSBzZWFzb24uPC9wPjxwPlRoZSBGbGFzaGVzIHRyYXZlbCB0byBQ
aXR0c2J1cmdoIG9uIFdlZG5lc2RheSBmb3IgYSA2IHAubS4gZ2FtZSB3aXRoIHRoZSBQYW50aGVy
cy4gVGhlIEZsYXNoZXMgYXJlIDM4LTI3IGFsbC10aW1lIGFnYWluc3QgdGhlIFBhbnRoZXJzLCBp
bmNsdWRpbmcgYSA3LTYgd2luIG9uIE1hcmNoIDIxIGluIEtlbnQuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.