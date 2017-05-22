On the record: Kent State women’s golf team advances to match play at NCAA championship

PHA+VGhlIDE0dGgtcmFua2VkIEtlbnQgU3RhdGUgd29tZW4mIzgyMTc7cyBnb2xmIHRlYW0gYWR2
YW5jZWQgTW9uZGF5IGF0IHRoZSBOQ0FBIERpdmlzaW9uIEkgY2hhbXBpb25zaGlwcyBhdCBSaWNo
IEhhcnZlc3QgRmFybXMgaW4gU3VnYXIgR3JvdmUsIElsbC4gPC9wPjxwPlRoZSBHb2xkZW4gRmxh
c2hlcyBmaW5pc2hlZCBlaWdodGggaW4gc3Ryb2tlIHBsYXkgYW5kIHdpbGwgZmFjZSBOby4gMTIg
Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIGluIG1hdGNoIHBsYXkgb24gVHVlc2RheS4gPC9wPjxwPlRoZSB0b3AgZWln
aHQgdGVhbXMgYWR2YW5jZWQgdG8gdGhlIGZpbmFsIHR3byBkYXlzIG9mIGNvbXBldGl0aW9uLiBP
aGlvIFN0YXRlIGlzIGluIGZvdXJ0aCBwbGFjZSBhbmQgd2lsbCBmYWNlIFNvdXRoZXJuIENhbCBp
biBUdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgZm91cnRoIG1hdGNoLjwvcD48cD5LZW50IFN0YXRlLCB3aGljaCBi
ZWdhbiBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBmaW5hbCByb3VuZCBpbiBzZWNvbmQgcGxhY2UsIGZpbmlzaGVk
IHdpdGggYSB0ZWFtIHNjb3JlIG9mIDMxMiB0byBjb21wbGV0ZSB0aGUgdGhyZWUtcm91bmQgZXZl
bnQgYXQgOTE5ICYjODIxMjsgb25lIHN0cm9rZSBhaGVhZCBvZiBOb3J0aCBDYXJvbGluYS48L3A+
PHA+VGhlIHRvcCBpbmRpdmlkdWFsIGZvciB0aGUgRmxhc2hlcyB3YXMgTWljaGFlbGEgRmlubiwg
d2hvIGZpbmlzaGVkIDIzcmQgYWZ0ZXIgYSBmaW5hbC1yb3VuZCA4MSBsZWZ0IGhlciBhdCAyMjgu
IFBpbW5pcGEgUGFudGhvbmcgc2hvdCBhIDMtb3ZlciA3NSBNb25kYXkgdG8gZmluaXNoIGluIGEg
dGllIGZvciAzMm5kIGF0IDIzMC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.