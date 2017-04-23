On the record: KSU women win 19th consecutive MAC golf tournament title

PHA+S2VudCBTdGF0ZSYjODIxNztzIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgZ29sZiB0ZWFtIHdvbiBpdHMgMTl0
aCBjb25zZWN1dGl2ZSBNaWQtQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSBXb21lbiYjODIxNztzIEdvbGYg
Q2hhbXBpb25zaGlwIFN1bmRheSBhdCB0aGUgU2lsdmVyIExha2UgQ291bnRyeSBDbHViLjwvcD48
cD5UaGUgR29sZGVuIEZsYXNoZXMsIHdobyBoYXZlIHdvbiBldmVyeSBjaGFtcGlvbnNoaXAgdG91
cm5hbWVudCBwdXQgb24gYnkgdGhlIE1BQywgdG9vayB0aGUgMjAxNyBjcm93biBieSAzNCBzdHJv
a2VzLiBUaGUgdG91cm5hbWVudCBob3N0cyBwb3N0ZWQgYSBmaW5hbCBzY29yZSBvZiAxMS1vdmVy
IHBhciA4NzUgKDI4OS0yOTktMjg4KS4gTm9ydGhlcm4gSWxsaW5vaXMgd2FzIHNlY29uZCBhdCA0
NS1vdmVyIHBhci4gVGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gd2FzIHNpeHRoLjwvcD48cD5LU1Ug
dG9vayB0aGUgdG9wIGZvdXIgb3ZlcmFsbCwgbGVkIGJ5IG1lZGFsaXN0IE1pY2hhZWxhIEZpbm4u
IEZpbm4gZmluaXNoZWQgMi11bmRlciBwYXIuIE1BQyBHb2xmZXIgb2YgdGhlIFllYXIgUGltbmlw
YSBQYW50aG9uZyBmaW5pc2hlZCBzZWNvbmQsIDMgc3Ryb2tlcyBiZWhpbmQuIEthcm9saW5lIFN0
b3JtbyB3YXMgdGhpcmQgKDQgb3ZlcikgYW5kIFdhZCBQaGFld2NoaW1wbGVlICg4IG92ZXIpIHJv
dW5kZWQgb3V0IEtTVSYjODIxNztzIHRvcCBmb3VyIHNjb3JlcnMuPC9wPjxwPkRhbmllbGxlIE5p
Y2hvbHNvbiB3YXMgdGhlIFppcHMmIzgyMTc7IHRvcCBmaW5pc2hlciwgdHlpbmcgZm9yIHNldmVu
dGggcGxhY2UuIFBhZGVyIEhlciBzY29yZWQgVUEmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBldmVyIGhvbGUtaW4t
b25lLCB3aGVuIHNoZSBhY2VkIFNpbHZlciBMYWtlJiM4MjE3O3MgMTg1LXlhcmQsIHBhci0zIHNp
eHRoIGhvbGUuIEhlciBmaW5pc2hlZCAxNXRoIG92ZXJhbGwuPC9wPjxwPkJhc2ViYWxsPC9wPjxw
PiYjODIyNjsmIzgyMDE7S2VudCBTdGF0ZSBmaW5pc2hlZCBvZmYgYSBNQUMgd2Vla2VuZCBzZXJp
ZXMgc3dlZXAgb2YgdmlzaXRpbmcgVG9sZWRvLCBiZWF0aW5nIHRoZSBSb2NrZXRzIDEwLTEuIFRo
ZSB3aW4gYmVoaW5kIHRoZSBwaXRjaGluZyBwZXJmb3JtYW5jZSBvZiBKb2V5IE11cnJheSB3YXMg
S1NVJiM4MjE3O3MgZmlmdGggaW4gYSByb3cuIE11cnJheSBpbXByb3ZlZCB0byA1LTAgb24gdGhl
IHNlYXNvbiBieSBzdHJpa2luZyBvdXQgZWlnaHQgYW5kIG9ubHkgZ2l2aW5nIHVwIHR3byBoaXRz
LCB0d28gd2Fsa3MgYW5kIG9uZSBydW4uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2Fsc2ggVW5pdmVy
c2l0eSAoMjctMTMsIDE2LTgpIHN1ZmZlcmVkIHR3byBvbmUtcnVuIGxvc3NlcyBhZ2FpbnN0IEdy
ZWF0IExha2VzIEludGVyY29sbGVnaWF0ZSBBdGhsZXRpYyBDb25mZXJlbmNlLWxlYWRpbmcgTm9y
dGh3b29kIGluIE1pZGxhbmQsIE1pY2guPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.