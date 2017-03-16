On the record: Ohio State’s Nathan Tomasello advances to quarterfinals at NCAA Wrestling Championships

PHA+T2hpbyBTdGF0ZSBqdW5pb3IgTmF0aGFuIFRvbWFzZWxsbywgdGhlIHRvcCBzZWVkIGF0IDEz
MyBwb3VuZHMsIGRlZmVhdGVkIE5vcnRoIERha290YSBTdGF0ZSYjODIxNztzIENhbSBTeWtvcmEg
d2l0aCBhIDE5LTIgbWFqb3IgZGVjaXNpb24gaW4gdGhlIHNlY29uZCByb3VuZCBvZiB0aGUgTkNB
QSBXcmVzdGxpbmcgQ2hhbXBpb25zaGlwcyBvbiBUaHVyc2RheSBpbiBTdC4gTG91aXMuPC9wPjxw
PlRvbWFzZWxsbyAoQ1ZDQSksIHdobyBkZWZlYXRlZCBFZGluYm9ybyYjODIxNztzIEtvcmJpbiBN
eWVycyAxMy00IGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCwgd2FzIHRvIG1lZXQgWmFuZSBSaWNoYXJkcyBm
cm9tIElsbGlub2lzIGluIHRoZSBxdWFydGVyZmluYWxzIG9uIEZyaWRheSBtb3JuaW5nLjwvcD48
cD5LZW50IFN0YXRlJiM4MjE3O3MgQW50aG9ueSBUdXRvbG8gKDEzMykgYW5kIENhc2V5IFNwYXJr
bWFuICgxNTcpIHdlcmUgYm90aCBkZWZlYXRlZCBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQuPC9wPjxwPlRv
bWFzZWxsbyB3b24gdGhlIG5hdGlvbmFsIGNoYW1waW9uc2hpcCBhdCAxMjUgcG91bmRzIGFzIGEg
ZnJlc2htYW4gYW5kIHdhcyB0aGlyZCBhcyBhIHNvcGhvbW9yZSBiZWZvcmUgbW92aW5nIHVwIHRv
IDEzMyBwb3VuZHMgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPlRyYWNrIGFuZCBmaWVsZDwvcD48cD5LZW50
IFN0YXRlIHJlZHNoaXJ0IHNlbmlvciBEYW5uaWVsIFRob21hcyBlYXJuZWQgZmlyc3QtdGVhbSBB
bGwtQW1lcmljYSBob25vcnMgb24gRnJpZGF5IGFmdGVyIGEgc2Vjb25kLXBsYWNlIGZpbmlzaCBp
biB0aGUgc2hvdCBwdXQgYXQgdGhlIDIwMTcgTkNBQSBJbmRvb3IgVHJhY2sgYW5kIEZpZWxkIENo
YW1waW9uc2hpcHMgaW4gQ29sbGVnZSBTdGF0aW9uLCBUZXhhcy48L3A+PHA+VGhvbWFzLCBhIG5h
dGl2ZSBvZiBKYW1haWNhLCBoYWQgYSBjYXJlZXItYmVzdCBwdXQgb2YgNjAtNCYjMTg4OyB0byBl
eHRlbmQgaGVyIG93biBKYW1haWNhbiBuYXRpb25hbCBhbmQgS2VudCBTdGF0ZSByZWNvcmRzLjwv
cD48cD5UaG9tYXMgaXMgbm93IGEgdGhyZWUtdGltZSBBbGwtQW1lcmljYW4gaW4gdGhlIGluZG9v
ciBzaG90IHB1dCBhbmQgYW4gZWlnaHQtdGltZSBBbGwtQW1lcmljYW4gZm9yIGhlciBjYXJlZXIu
IFRob21hcyBmaW5pc2hlZCBzZWNvbmQgaW4gdGhlIGRpc2N1cyBhdCB0aGUgMjAxNCBvdXRkb29y
IGNoYW1waW9uc2hpcHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.