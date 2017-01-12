On the record: Personnel changes in KSU athletic department

PHA+S2VudCBTdGF0ZSBhbm5vdW5jZWQgc2V2ZXJhbCBzdGFmZmluZyBjaGFuZ2VzIGluIHRoZSBh
dGhsZXRpYyBkZXBhcnRtZW50IGhlYWRpbmcgaW50byB0aGUgMjAxNyBjYWxlbmRhciB5ZWFyLjwv
cD48cD5QaGlsIFRpemlvIGhhcyBiZWVuIG5hbWVkIGFzc2lzdGFudCBkaXJlY3RvciBmb3IgY29t
cGxpYW5jZS4gVGl6aW8gY29tZXMgZnJvbSBXZXN0ZXJuIENhcm9saW5hLCB3aGVyZSBoZSBzZXJ2
ZWQgYXMgdGhlIGF0aGxldGljIGRlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBwcmltYXJ5IGNvbXBsaWFuY2Ug
Y29udGFjdCBhbmQgY29vcmRpbmF0ZWQgYWxsIGRhaWx5IGNvbXBsaWFuY2Ugb3BlcmF0aW9ucy48
L3A+PHA+QWxpY2lhIEdhZmZuZXkgaGFzIHRyYW5zaXRpb25lZCBmcm9tIGFzc29jaWF0ZSBkaXJl
Y3RvciBmb3Igc3BlY2lhbCBwcm9qZWN0cyBhbmQgZXZlbnRzIHRvIGFzc29jaWF0ZSBkaXJlY3Rv
ciBpbiB0aGUgQWR2YW5jZW1lbnQgRXZlbnRzIGRlcGFydG1lbnQuPC9wPjxwPkppbSBIb2ZiYXVl
ciBoYXMgc3RlcHBlZCBkb3duIGZyb20gdGhlIHBvc2l0aW9uIG9mIGFzc2lzdGFudCBhdGhsZXRp
YyBkaXJlY3Rvci9kaXJlY3RvciBvZiBhdGhsZXRpYyBhZHZhbmNlbWVudC48L3A+PHA+S3Jpc3Rp
biBSZWVkIGlzIHN0ZXBwaW5nIGRvd24gZnJvbSBoZXIgcm9sZSBhcyB0aGUgYXNzaXN0YW50IGF0
aGxldGljIGRpcmVjdG9yL2VsaWdpYmlsaXR5IGNvb3JkaW5hdG9yLjwvcD48cD5ULkouIENocmlz
dGllIGhhcyBiZWVuIHByb21vdGVkIHRvIHRoZSByb2xlIG9mIGRpcmVjdG9yIG9mIHJldmVudWUg
ZW5oYW5jZW1lbnQgYW5kIGZhbiBlbmdhZ2VtZW50LjwvcD48cD5Kb2huIEhhcmRlc3R5IGhhcyBi
ZWVuIG5hbWVkIGFzc2lzdGFudCBkaXJlY3RvciBmb3IgY29tcGxpYW5jZS48L3A+PHA+V29tZW4m
IzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsPC9wPjxwPktlbnQgU3RhdGUmIzgyMTc7cyBKb3JkYW4gS29yaW5l
ayBoYXMgYmVlbiBuYW1lZCBTY2hvbGFyIEF0aGxldGUgb2YgdGhlIFdlZWsuPC9wPjxwPktvcmlu
ZWsgbmVhcmx5IGF2ZXJhZ2VkIGEgZG91YmxlLWRvdWJsZSAoMTYuNSBwb2ludHMsIDkuNSByZWJv
dW5kcykgYW5kIG1hZGUgNTYuNSBwZXJjZW50IG9mIGhlciBmaWVsZCBnb2FsIGF0dGVtcHRzIGlu
IEtlbnQgU3RhdGUmIzgyMTc7cyB0d28gY29uZmVyZW5jZSBnYW1lcyBsYXN0IHdlZWsuIEtvcmlu
ZWsgcG9zdGVkIHNlYXNvbi1iZXN0IHRvdGFscyBvZiAyMSBwb2ludHMgYW5kIDEzIHJlYm91bmRz
IGluIHRoZSBHb2xkZW4gRmxhc2hlcyYjODIxNzsgd2luIG92ZXIgRWFzdGVybiBNaWNoaWdhbi4g
U2hlIHNjb3JlZCAxMiBwb2ludHMgYW5kIHB1bGxlZCBkb3duIGEgdGVhbS1oaWdoIHNpeCByZWJv
dW5kcyBpbiBqdXN0IDIxIG1pbnV0ZXMgYWdhaW5zdCBCYWxsIFN0YXRlLjwvcD48cD5UaGUgYXdh
cmQgaXMgZ2l2ZW4gdG8gc3R1ZGVudC1hdGhsZXRlcyB3aG8gaGF2ZSBhIGN1bXVsYXRpdmUgZ3Jh
ZGUtcG9pbnQgYXZlcmFnZSBvZiAzLjAgb3IgYmV0dGVyIGFuZCBwZXJmb3JtIHdlbGwgZHVyaW5n
IHRoZSB3ZWVrJiM4MjE3O3MgY29tcGV0aXRpb24uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.