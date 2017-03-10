On the record: UA diver Paige Kelkenberg earns berth in NCAA Championships

PHA+U2VuaW9yIFBhaWdlIEtlbGtlbmJlcmcgYmVjYW1lIHRoZSBzZWNvbmQgZGl2ZXIgaW4gdGhl
IGhpc3Rvcnkgb2YgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24mIzgyMTc7cyBkaXZpbmcgcHJvZ3Jh
bSB0byBxdWFsaWZ5IGZvciB0aGUgTkNBQSBDaGFtcGlvbnNoaXBzIG9uIEZyaWRheSBhdCB0aGUg
TkNBQSBab25lIEMgRGl2aW5nIENoYW1waW9uc2hpcHMgaW4gQmxvb21pbmd0b24sIEluZC48L3A+
PHA+S2Vsa2VuYmVyZyYjODIxNztzIGNvbWJpbmVkIHNjb3JlIG9mIDU0Ny41NSBsYW5kZWQgaGVy
IGluIGVpZ2h0aCBwbGFjZSwgdGhlIGZpbmFsIHF1YWxpZnlpbmcgc3BvdCBmb3IgbmV4dCB3ZWVr
JiM4MjE3O3MgTkNBQSBDaGFtcGlvbnNoaXBzIGluIEluZGlhbmFwb2xpcy48L3A+PHA+S2Vsa2Vu
YmVyZyBqb2lucyBBbGljZSBIb3R0ZW5zbWl0aCwgd2hvIGNvbXBldGVkIGluIHRoZSBvbmUtICYj
ODIzMjthbmQgdGhyZWUtbWV0ZXIgZGl2ZSBhdCB0aGUgTkNBQSBDaGFtcGlvbnNoaXBzIGluIDIw
MTYuPC9wPjxwPkJhc2ViYWxsPC9wPjxwPkVsaSBLcmF1cyBhbGxvd2VkIHRocmVlIHJ1bnMgb24g
Zml2ZSBoaXRzIGFuZCBzdHJ1Y2sgb3V0IGZvdXIgdGhyb3VnaCBzaXggaW5uaW5ncyBmb3IgS2Vu
dCBTdGF0ZSBpbiBhIDEzLTUgd2luIG92ZXIgaG9zdCBDb2xsZWdlIG9mIENoYXJsZXN0b24gb24g
RnJpZGF5LjwvcD48cD5Tb3Bob21vcmUgUGV0ZSBTY2h1bGVyIGhpdCBhIHRocmVlLXJ1biBob21l
IHJ1biBhbmQgaGFkIGFuIFJCSSBzaW5nbGUgYW5kIHNlbmlvciBMdWtlIEJ1cmNoIGhhZCBhbiBS
QkkgZG91YmxlIGFuZCBhbiBSQkkgc2luZ2xlIHRvIGxlYWQgdGhlIEdvbGRlbiBGbGFzaGVzICg3
LTMpLiBGcmVzaG1hbiBKb2huIE1hdHRoZXdzIGFuZCBqdW5pb3IgQnJhZCBIYW1pbHRvbiBlYWNo
IGhhZCB0d28gUkJJIHRvIGhlbHAgbGVhZCB0aGUgS1NVIG9mZmVuc2UuPC9wPjxwPlRoZSBGbGFz
aGVzIHBsYXkgdGhlIENvbGxlZ2Ugb2YgQ2hhcmxlc3RvbiBvbiBTYXR1cmRheSBhbmQgb24gU3Vu
ZGF5IGluIHRoZSBmaW5hbGUgb2YgdGhlIHRocmVlLWdhbWUgc2VyaWVzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.