On the record: UA tennis team extends winning streak to 18 matches

PHA+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gd29tZW4mIzgyMTc7cyB0ZW5uaXMgdGVhbSB3b24g
aXRzIDE4dGggY29uc2VjdXRpdmUgbWF0Y2ggb24gRnJpZGF5IHdpdGggYSA1LTIgd2luIG92ZXIg
aG9zdCBCdWZmYWxvLjwvcD48cD5UaGUgWmlwcyAoMTktMiwgMy0wIE1pZC1BbWVyaWNhbiBDb25m
ZXJlbmNlKSB3b24gZml2ZSBvZiBzaXggc2luZ2xlcyBtYXRjaGVzIHRvIHNlY3VyZSB0aGUgbWF0
Y2ggcG9pbnQgYWZ0ZXIgdGhlIEJ1bGxzIHdvbiB0aGUgZG91YmxlcyBwb2ludC48L3A+PHA+U29w
aGlhIEdlaWVyIHdvbiB0aGUgTm8uIDEgc2luZ2xlcyBtYXRjaCA2LTIsIDYtMiB0byBtb3ZlIHRv
IDE4LTEgaW4gc2luZ2xlcyBwbGF5IHRoaXMgeWVhci4gQXJpYWRuYSBCbGlub3ZhIHdvbiB0aGUg
Tm8uIDIgc2luZ2xlcyBtYXRjaCwgU2hhbm5vbiBOZXduZXMgd29uIHRoZSBOby4gNCBzaW5nbGVz
IG1hdGNoLCBMdWlzYSBFY2hldmVycnkgd29uIGF0IHRoZSBmaWZ0aCBzaW5nbGVzIHNwb3QgYW5k
IENhcmxpIEtuZXpldmljaCB3b24gYXQgTm8uIDYuIDwvcD48cD5UcmFjayBhbmQgZmllbGQ8L3A+
PHA+VUEgc2VuaW9yIFBoaWwgSmFnZXJzIGNhcHR1cmVkIHRoZSBtZW4mIzgyMTc7cyBkaXNjdXMg
dGl0bGUgdG8gbGVhZCB0aGUgWmlwcyBvbiB0aGUgb3BlbmluZyBuaWdodCBvZiB0aGUgQm9iY2F0
IEludml0YXRpb25hbCBpbiBTYW4gTWFyY29zLCBUZXhhcywgb24gVGh1cnNkYXkuIEphZ2VycyB3
b24gd2l0aCBhIHRvc3Mgb2YgMTkzLTAuPC9wPjxwPkNhbmNlbGxhdGlvbnM8L3A+PHA+RnJpZGF5
JiM4MjE3O3MgS2VudCBTdGF0ZSBob21lIGJhc2ViYWxsIGdhbWUgYWdhaW5zdCBCdWZmYWxvIHdh
cyBwb3N0cG9uZWQgYmVjYXVzZSBvZiByYWluLiBUaGUgdGVhbXMgd2lsbCBwbGF5IGF0IDMgcC5t
LiBTYXR1cmRheSBhbmQgcGxheSBhIGRvdWJsZWhlYWRlciBTdW5kYXkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm
IzgyMDE7VGhlIEtlbnQgU3RhdGUgc29mdGJhbGwgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IGhvc3QgQ2VudHJhbCBN
aWNoaWdhbiB3YXMgcG9zdHBvbmVkIGFuZCB3aWxsIGJlIG1hZGUgdXAgYXQgMSBwLm0uIFN1bmRh
eS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.