On the record: University of Akron’s Sophia Geier named top player, Brandon Padgett top coach, in MAC

PHA+VW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBqdW5pb3IgU29waGlhIEdlaWVyIHdhcyBuYW1lZCAyMDE3
IE1pZC1BbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgdGVubmlzIHBsYXllciBvZiB0
aGUgeWVhciBhbmQgY29hY2ggQnJhbmRvbiBQYWRnZXR0IHdhcyBuYW1lZCBNQUMgY29hY2ggb2Yg
dGhlIHllYXIgb24gV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD5QYWRnZXR0IGxlZCB0aGUgWmlwcyB0byBhIDIz
LTMgcmVjb3JkLCBpbmNsdWRpbmcgYSAyMi1tYXRjaCB3aW4gc3RyZWFrIGFuZCBhIDctMSBNQUMg
cmVjb3JkLCBhbmQgaXMgdGhlIGZpcnN0IGNvYWNoIGluIHByb2dyYW0gaGlzdG9yeSB0byBiZSBu
YW1lZCBjb2FjaCBvZiB0aGUgeWVhci48L3A+PHA+R2VpZXIgd2FzIDIzLTEgYXQgTm8uIDEgc2lu
Z2xlcywgaW5jbHVkaW5nIDctMSBpbiB0aGUgTUFDLCBhbmQgaXMgdGhlIGZpZnRoIHBsYXllciBp
biBwcm9ncmFtIGhpc3RvcnkgdG8gd2luIHRoZSBhd2FyZCwgam9pbmluZyBaYXJhIEhhcnV0eXVu
eWFuICgyMDA5LTExKSBhbmQgQXJpYWRuYSBCbGlub3ZhICgyMDE2KS48L3A+PHA+Qmxpbm92YSB3
YXMgbmFtZWQgc2Vjb25kLXRlYW0gQWxsLU1BQyBhbmQgc2VuaW9yIFNoYW5ub24gTmV3bmVzIGVh
cm5lZCB0aGUgTGVhbm4gR3JpbWVzIERhdmlkZ2UgU3BvcnRzbWFuc2hpcCBBd2FyZCwgdGhlIHNp
eHRoIFppcCB0byBiZSBzZWxlY3RlZCBmb3IgdGhlIGhvbm9yLjwvcD48cD5UcmFjayBhbmQgZmll
bGQ8L3A+PHA+T2xpdmlhIEdhdXMgcGxhY2VkIGZpcnN0IGluIHRoZSB3b21lbiYjODIxNztzIDgw
MCBtZXRlcnMgdG8gbGVhZCB0aGUgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IHRyYWNrIGFuZCBmaWVs
ZCB0ZWFtIGF0IHRoZSBEcmFrZSBSZWxheXMgaW4gRGVzIE1vaW5lcywgSW93YS48L3A+PHA+R2F1
cyBmaW5pc2hlZCB3aXRoIGEgdGltZSBvZiAyOjA5LjE4LCAyOCBzZWNvbmRzIGFoZWFkIG9mIHNl
Y29uZC1wbGFjZSBDYWl0aWUgRmF1c3QgKFV0YWgpLjwvcD48cD5SeWFuIExvb3NlciBmaW5pc2hl
ZCBzZXZlbnRoIGFuZCBNaXRjaGVsbCBLdWJpY2tpIHBsYWNlZCAxMnRoIGluIHRoZSBtZW4mIzgy
MTc7cyBkZWNhdGhsb24uIExvb3NlciBhbHNvIHBsYWNlZCBmb3VydGggaW4gdGhlIG1lbiYjODIx
NztzIGphdmVsaW4gd2l0aCBhIHRvc3Mgb2YgNDguMzkuPC9wPjxwPlRoZSBEcmFrZSBSZWxheXMg
Y29udGludWUgRnJpZGF5IGJlZ2lubmluZyB3aXRoIHRoZSB3b21lbiYjODIxNztzIDEwMCBodXJk
bGVzIGF0IDkgYS5tLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.