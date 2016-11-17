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Akron 2, Villanova 0

UA men’s soccer: Freshman Nick Hinds continues scoring tear in Zips’ 2-0 NCAA first-round victory over Villanova

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 17, 2016 - 08:39 PM | Updated: November 18, 2016 - 12:05 PM
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Akron's Jonathan Lewis (left) gets the ball past Villanova's Andreas Bartosinski during the first half of their first round NCAA tournament game Thursday in Akron. Akron won 2-0 and will advance to the second round. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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