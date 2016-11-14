UA men’s soccer: Zips will host Villanova in first round of NCAA Tournament

PHA+VW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBtZW4mIzgyMTc7cyBzb2NjZXIgc2VuaW9yIGNvLWNhcHRh
aW5zIEJyYWQgUnVoYWFrIGFuZCBBZGFtIE5hamVtIGtub3cgd2hhdCB0aW1lIG9mIHRoZSBzZWFz
b24gaXQgaXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPdXIgZm9jdXMgaXMgb24gdG91cm5hbWVudCB0aW1lLCYj
ODIyMTsgTmFqZW0gc2FpZCBNb25kYXkgYWZ0ZXIgd2F0Y2hpbmcgdGhlIDIwMTYgTkNBQSBUb3Vy
bmFtZW50IHNlbGVjdGlvbiBzaG93LCB3aGljaCBpbmNsdWRlZCB0aGUgYW5ub3VuY2VtZW50IHRo
ZSBaaXBzICgxMi01LTMpIHdpbGwgaG9zdCB0aGUgVmlsbGFub3ZhIFdpbGRjYXRzICgxMC03LTMp
IGluIGFuIG9wZW5pbmctcm91bmQgbWF0Y2ggYXQgNSBwLm0uIFRodXJzZGF5LiA8L3A+PHA+JiM4
MjIwO0V2ZXJ5IGdhbWUgY291bGQgYmUgb3VyIGxhc3QuIFdlIGtub3cgd2UgaGF2ZSB0byBwbGF5
IHdpdGggYSBkby1vci1kaWUgbWVudGFsaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VUEgdG9wcGVkIHZpc2l0
aW5nIEJ1ZmZhbG8gMi0xIG9uIFN1bmRheSB0byB3aW4gdGhlIE1pZC1BbWVyaWNhbiBDb25mZXJl
bmNlIFRvdXJuYW1lbnQgYW5kIGVhcm4gYW4gYXV0b21hdGljIGJpZCB0byB0aGUgcG9zdHNlYXNv
bi4gVGhlIFppcHMgd2lsbCBiZSBtYWtpbmcgdGhlaXIgMzFzdCBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQgYXBw
ZWFyYW5jZSBzaW5jZSB0aGUgcHJvZ3JhbSBzdGFydGVkIGluIDE5NTUuPC9wPjxwPk1hcnlsYW5k
IGVhcm5lZCB0aGUgTm8uIDEgc2VlZCBpbiB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyA0OC10ZWFtIHRvdXJu
YW1lbnQuIFdha2UgRm9yZXN0LCBDbGVtc29uLCBMb3Vpc3ZpbGxlLCBTdGFuZm9yZCwgRGVudmVy
LCBJbmRpYW5hIGFuZCBTeXJhY3VzZSByb3VuZGVkIG91dCB0aGUgdG9wIGVpZ2h0IHNlZWRzLiBU
aGUgd2lubmVyIG9mIHRoZSBVQS1WaWxsYW5vdmEgbWF0Y2ggd2lsbCBwbGF5IGF0IEluZGlhbmEg
b24gU3VuZGF5LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBtb3N0IGltcG9ydGFudCB0aGluZyBmb3IgdXMg
d2FzLCBjb3VsZCB3ZSBnZXQgYSBob21lIG1hdGNoPyYjODIyMTsgVUEgY29hY2ggSmFyZWQgRW1i
aWNrIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBhcmUgdmVyeSBkaWZmaWN1bHQgYXQgaG9tZSwgYW5kIHRvIGdl
dCB0aGF0IG9uIFRodXJzZGF5IEkgdGhpbmsgaXMgYSBzdGVwIGluIHRoZSByaWdodCBkaXJlY3Rp
b24uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QW55dGltZSB5b3UgaGF2ZSB0byBwbGF5IHRoZSBmaXJzdCBnYW1l
LCB5b3UgYWx3YXlzIGtub3cgdGhlIHNlY29uZCBnYW1lIGlzIGdvaW5nIHRvIGJlIGRpZmZpY3Vs
dC4gSVUgaXMgYSBncmVhdCB0ZWFtIHdpdGggZ3JlYXQgdHJhZGl0aW9uLCBidXQgeW91IGtub3cg
d2hhdD8gV2UgYXJlIHBsYXlpbmcgcmVhbGx5IHdlbGwgcmlnaHQgbm93LCBhbmQgd2UgYXJlIGNh
cGFibGUgb2YgYmVhdGluZyBhbnlvbmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgWmlwcyBjYW4mIzgyMTc7
dCBhZmZvcmQgdG8gbG9vayBhaGVhZCwgRW1iaWNrIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZl
IHRvIGZvY3VzIG9uIG9uZSBnYW1lIGF0IGEgdGltZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJ
IHRoaW5rIFZpbGxhbm92YSBmaW5pc2hlZCB0aGlyZCBpbiB0aGUgQmlnIEVhc3QgY29uZmVyZW5j
ZSBbYmVoaW5kIEJ1dGxlciBhbmQgQ3JlaWdodG9uXSwgc28gb2J2aW91c2x5IHRoZXkgaGF2ZSBn
b3QgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8gcGxheSBpbiBiaWctdGltZSBtYXRjaGVzLiBUaGV5IGhhdmUgdGFs
ZW50LCBidXQgdGhleSBoYXZlIHRvIGNvbWUgaGVyZSBhbmQgcGxheSB1cyBpbiBmcm9udCBvZiBv
dXIgY3Jvd2QsIHdoaWNoIEkgdGhpbmsgd2lsbCBiZSB0b3VnaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkVtYmlj
ayBpcyBpbiBoaXMgZm91cnRoIHNlYXNvbiBhcyB0aGUgWmlwcyBjb2FjaC4gSGUmIzgyMTc7cyBi
ZWVuIGFmZmlsaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgcHJvZ3JhbSBzaW5jZSAyMDA3LCB3aGVuIGhlIHdhcyBh
biBhc3Npc3RhbnQgdW5kZXIgZm9ybWVyIGNvYWNoIENhbGViIFBvcnRlciwgYW5kIHdhcyBvbiB0
aGUgc3RhZmYgd2hlbiBVQSB3b24gdGhlIDIwMTAgbmF0aW9uYWwgdGl0bGUuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtQbGF5aW5nIG9uIHRoaXMgY2FtcHVzIGFuZCBoYXZpbmcgb25lIG9mIHRoZSBiZXN0IGZpZWxk
cyBpbiB0aGUgY291bnRyeSBpcyBhYnNvbHV0ZWx5IGFuIGFkdmFudGFnZSBmb3IgdXMsIGFuZCB3
ZSBoYXZlIHRoZSBiZXN0IGZhbnMgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgYXMgd2VsbCwmIzgyMjE7IE5hamVt
IHNhaWQuICYjODIyMDtIYXZpbmcgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciB1cyBzZW5pb3JzIHRvIHBs
YXkgYXQgbGVhc3Qgb25lIG1vcmUgZ2FtZSBvbiBvdXIgZmllbGQganVzdCBtZWFucyB0aGUgd29y
bGQgdG8gbWUuIEhvcGVmdWxseSB3ZSBjYW4gZ2V0IHRoYXQgcmVzdWx0IGFuZCBtb3ZlIG9udG8g
dGhlIG5leHQgcm91bmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5VQSBoYXMgdXRpbGl6ZWQgdGhlIHNhbWUgc3Rh
cnRpbmcgbGluZXVwIGluIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIG1hdGNoZXMgICYjODIxMjsgd2lucyBvdmVy
IFdlc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gdHdpY2UgKDMtMCBvbiBOb3YuIDUgYW5kIDQtMCBvbiBOb3YuIDEx
KSBhbmQgQnVmZmFsbyBvbmNlICgyLTEgb24gTm92LiAxMykuPC9wPjxwPkVtYmljayBoYXMgc3Rh
cnRlZCBzb3Bob21vcmUgQnVuIEx1bmR0IGF0IGdvYWxrZWVwZXI7IFJ1aGFhaywganVuaW9yIE5p
a28gRGUgVmVyYSBhbmQgc29waG9tb3JlIFNoYW5lIFdpZWR0IGFzIGRlZmVuZGVyczsgTmFqZW0s
IGZyZXNobWFuIE5pY2sgSGluZHMsIHNlbmlvciBHb25jYWxvIFNvYXJlcyBhbmQganVuaW9yIE1h
bnVlbCBDb3JkZWlybyBhcyBtaWRmaWVsZGVyczsgYW5kIGZyZXNobWFuIEpvbmF0aGFuIExld2lz
IGFuZCBqdW5pb3JzIFNhbSBHYWluZm9yZCBhbmQgU3R1YXJ0IEhvbHRodXNlbiBhcyBmb3J3YXJk
cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGhhcyBkZWZpbml0ZWx5IGJlZW4gYSBub3RpY2VhYmxlIGNo
YW5nZSB3aXRoIHRoZSBsaW5ldXAgY2hhbmdlLCBidXQgSSB0aGluayBpZiB5b3UgYXNrZWQgYSBs
b3Qgb2YgdGhlIGd1eXMgb24gb3VyIHRlYW0geW91IHdvdWxkIHNlZSB0aGF0IHdlIGhhdmUgc2Vl
biB0aGlzIGNvbWluZyBqdXN0IGZyb20gaW4gdHJhaW5pbmcsJiM4MjIxOyBzYWlkIFJ1aGFhaywg
YSBDb3BsZXkgSGlnaCBTY2hvb2wgZ3JhZHVhdGUuICYjODIyMDtUaGluZ3MgaGF2ZSBwaWNrZWQg
dXAsIGFuZCB0aGluZ3MgaGF2ZSBiZWVuIGNsaWNraW5nIGNvcnJlY3RseS4gT25jZSB0aGUgbGlu
ZXVwIGNoYW5nZSBjbGlja2VkIG9uIHRoZSBmaWVsZCwgd2Ugd2VyZSByZWFkeSB0byBnbyBhbmQg
c3RhcnQgZmx5aW5nIGFuZCBnZXQgdGhlc2UgZ29vZCByZXN1bHRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SG9s
dGh1c2VuIGxlYWRzIHRoZSBaaXBzIGluIHNjb3Jpbmcgd2l0aCBzZXZlbiBnb2FscyBhbmQgb25l
IGFzc2lzdC4gTmFqZW0gaGFzIGZpdmUgZ29hbHMgYW5kIGZpdmUgYXNzaXN0cywgTGV3aXMgaGFz
IHR3byBnb2FscyBhbmQgMTEgYXNzaXN0cywgYW5kIEdhaW5mb3JkIGFuZCBSdWhhYWsgZWFjaCBo
YXZlIGZvdXIgZ29hbHMgYW5kIHRocmVlIGFzc2lzdHMuPC9wPjxwPlRoZSBaaXBzIGhhdmUgYWRk
aXRpb25hbCBhcmVhIHBsYXllcnMgaW4gdGhlIGxpbmV1cCwgd2l0aCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFu
IGdyYWR1YXRlIFdpZWR0IHN0YXJ0aW5nIGFuZCBDb3BsZXkgZ3JhZHVhdGUgU2t5ZSBIYXJ0ZXIg
cGxheWluZyBjb25zaXN0ZW50bHkgYXMgYSBmcmVzaG1hbiByZXNlcnZlLjwvcD48cD5NaWNoYWVs
IEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
Om1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0
dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2
ZW5BQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.