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University of Akron 31, Kent State 27: Backup quarterback Tra’Von Chapman overcomes early struggles, makes big play to help Zips keep Wagon Wheel

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: October 1, 2016 - 09:18 PM
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Members of the University of Akron football team show the Wagon Wheel to their fans after beating Kent State Saturday at Dix Stadium in Kent. Akron won 31-27. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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