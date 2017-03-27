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University of Akron

University of Akron basketball: Coach Keith Dambrot leaving Zips to take job at Duquesne

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 27, 2017 - 10:11 PM | Updated: March 28, 2017 - 12:58 PM
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Akron head coach Keith Dambrot looks back at Akron Zips guard Josh Williams (1) during a first half time out as Akron plays Texas-Arlington in their second round game of the National Invitation Tournament (NIT) on Monday in Arlington, Texas. (Paul Moseley/Fort Worth Star-Telegram/TNS)


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