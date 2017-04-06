University of Akron basketball: New coach John Groce anxious to get to know players, build on program’s strong foundation

PHA+TmV3bHktbWludGVkIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFs
bCBjb2FjaCBKb2huIEdyb2NlIGNlcnRhaW5seSBrbmV3IHRoZSBub3RlcyB0byBoaXQgdXBvbiBk
dXJpbmcgaGlzIGludHJvZHVjdG9yeSBwcmVzcyBjb25mZXJlbmNlIGF0IHRoZSBTdHVkZW50IFVu
aW9uIFRodXJzZGF5IG1vcm5pbmcuPC9wPjxwPk1lbnRpb25pbmcgdGhlIGZhY3QgdGhhdCBOb3J0
aGVhc3QgT2hpbyBpcyBhIGJsdWUtY29sbGFyIGFyZWEgYW5kIGludm9raW5nIHRoZSBuYW1lIExl
QnJvbiBKYW1lcyBhbG9uZyB3aXRoIGhpcyBzaWduYXR1cmUgcXVvdGUgJiM4MjIwO0luIE5vcnRo
ZWFzdCBPaGlvLCBub3RoaW5nIGlzIGdpdmVuLiAgRXZlcnl0aGluZyBpcyBlYXJuZWQsJiM4MjIx
OyBhbmQgdGhlIGZvcm1lciBVbml2ZXJzaXR5IG9mIElsbGlub2lzIGFuZCBPaGlvIFVuaXZlcnNp
dHkgY29hY2ggc3VyZWx5IHdvbiBzb21lIGNvbnZlcnRzLjwvcD48cD5UaGUgbmV4dCBzdGVwIHdp
bGwgYmUgcmVwbGFjaW5nIGEgY29hY2ggaW4gS2VpdGggRGFtYnJvdCB3aG8gZXNzZW50aWFsbHkg
bGFpZCB0aGUgZm91bmRhdGlvbiBmb3Igd2hhdCBjdXJyZW50bHkgaXMgdGhlIFVBIGJhc2tldGJh
bGwgcHJvZ3JhbS4gQmV5b25kIHRoZSBjdXJzb3J5IHJlY29nbml0aW9uIG9mIHdoYXQgRGFtYnJv
dCBhY2NvbXBsaXNoZWQgaW4gaGlzIHRpbWUgYXQgdGhlIHNjaG9vbCwgR3JvY2UgYW5kIHNjaG9v
bCBhZG1pbmlzdHJhdG9ycyBsb29rZWQgc3F1YXJlbHkgYWhlYWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3
YW50IHRvIGJ1aWxkIG9uIHRoYXQgZ3JlYXQgcmVjZW50IHN1Y2Nlc3MgdGhhdCBwcmV2aW91cyBj
b2FjaGVzIGFuZCBwbGF5ZXJzIGhhdmUgZG9uZSBzdWNoIGEgZ3JlYXQgam9iICYjODIxMjsgYXMg
SSBzYWlkIGVhcmxpZXIgJiM4MjEyOyBvZiBsYXlpbmcgdGhhdCBmb3VuZGF0aW9uLCYjODIyMTsg
aGUgc2FpZCBpbiBmcm9udCBvZiBhIHBhY2tlZCBob3VzZSBvZiBmYW5zLCBzdHVkZW50cyBhbmQg
dW5pdmVyc2l0eSBlbXBsb3llZXMuPC9wPjxwPlRoZXJlIHdpbGwgYmUgcGxlbnR5IHRvIGJ1aWxk
IHVwb24gYXMgRGFtYnJvdCBsZWF2ZXMgbm90IG9ubHkgYSBzb2xpZCBwcm9ncmFtLCBidXQgaHVn
ZSBzaG9lcyB0byBmaWxsIGFzIFVBJiM4MjE3O3Mgd2lubmluZ2VzdCBtZW4mIzgyMTc7cyBiYXNr
ZXRiYWxsIGNvYWNoIGFuZCBvbmUgd2hvIGNvbGxlY3RlZCAyMSB3aW5zIG9yIG1vcmUgaW4gMTIg
Y29uc2VjdXRpdmUgc2Vhc29ucy4gPC9wPjxwPkdyb2NlIHNhaWQgdGhlIHVuaXZlcnNpdHkmIzgy
MTc7cyB3aWxsaW5nbmVzcyB0byBhdHRlbXB0IHRvIGNoYXNlIGFuZCBncmFiIGdyZWF0bmVzcyBp
cyB0aGUgcmVhc29uIGhlIHdhcyBhdHRyYWN0ZWQgdG8gdGhlIHBvc2l0aW9uLCB3aGljaCB3YXMg
ZmlsbGVkIHdpdGggdGhlIGFpZCBvZiB0aGUgc2VhcmNoIGZpcm0gREhSIEludGVybmF0aW9uYWwu
IEluIHNob3J0LCBpdCB3YXMgYWJvdXQgdGhlIGZpdC48L3A+PHA+QW5kIGl0IG9idmlvdXNseSB3
b3JrZWQgZm9yIFVBLCB0b28uIFdoYXQgc3Rvb2Qgb3V0IGZvciBEaXJlY3RvciBvZiBBdGhsZXRp
Y3MgTGFycnkgV2lsbGlhbXM/IEl0IGNhbWUgZG93biB0byBjaGFyYWN0ZXIgZm9yIHBsYXllcnMg
YW5kIHRob3NlIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgcHJvZ3JhbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0pvaG4m
IzgyMTc7cyByZXNwb25zZXMgdG8gdGhvc2UgcXVlcmllcyBhYm91dCBjaGFyYWN0ZXIgd2VyZSBh
YnNvbHV0ZWx5IHN0ZWxsYXIsJiM4MjIxOyBXaWxsaWFtcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgcmVjb2du
aXplcyB0aGF0IGl0JiM4MjE3O3MgdGhhdCBjaGFyYWN0ZXIgaW4gd2hpY2ggeW91IGJ1aWxkIGFs
bCBvZiB5b3VyIHNraWxscyB0aGF0IHdpbGwgYWxsb3cgYW5kIGRpY3RhdGUgaG93IHN1Y2Nlc3Nm
dWwgeW91IHdpbGwgYmUgJiM4MjEyOyBob3cgaW1wYWN0ZnVsIHlvdSB3aWxsIGJlIGFzIGEgbWVt
YmVyIG9mIHNvY2lldHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PZiBjb3Vyc2UgR3JvY2UmIzgyMTc7cyByZXN1
bWUgcGxheWVkIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgcm9sZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdhbnRlZCB0byBn
ZXQgc29tZW9uZSB3aG8gaGFkIHRoYXQgZXhwZXJpZW5jZSBbYXQgdGhlIERpdmlzaW9uIEkgbGV2
ZWxdLCB3aG8gaGFkIHRoZSBhcHBldGl0ZSBmb3Igc3VjY2VzcyBhbmQgZXhjZWxsZW5jZSwgYSBw
cm92ZW4gdHJhY2sgcmVjb3JkIGluIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiwgYWNjb21wbGlzaG1lbnRz
IGluIHRoZSBwb3N0c2Vhc29uLCBhcyB3ZWxsLCYjODIyMTsgVUEgcHJlc2lkZW50IE1hdHRoZXcg
V2lsc29uIHNhaWQuPC9wPjxwPkdyb2NlIGFtYXNzZWQgYSAxODAtMTMxIHJlY29yZCBpbiBuaW5l
IHNlYXNvbnMgYmV0d2VlbiBJbGxpbm9pcyBhbmQgT2hpby4gV2l0aCB0aGF0IHJlY29yZCBjYW1l
IHRocmVlIE5DQUEgVG91cm5hbWVudCBhcHBlYXJhbmNlcywgaW5jbHVkaW5nIGhpcyBCb2JjYXRz
JiM4MjE3OyByYWNlIHRvIHRoZSBTd2VldCAxNiBpbiAyMDEyLiBCeSB0aGUgdGltZSBoZSBsZWZ0
IE9oaW8sIHRoYXQgc2Nob29sIGFuZCBVQSBoYWQgZGV2ZWxvcGVkIGFuIGludGVuc2Ugcml2YWxy
eS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGRpZCBnZXQgYSBmZXcgdGV4dCBtZXNzYWdlcyBmcm9tIG91ciBm
ZXcgZnJpZW5kcyB3ZSBkZXZlbG9wZWQgcmVsYXRpb25zaGlwcyB3aXRoIGluIEF0aGVucywmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtTb21lIG9mIHRob3NlIHdlcmUgYSBsaXR0bGUgaW50ZXJlc3Rp
bmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgcmVsYXRpb25zaGlwcyBjb25jZXJuaW5nIGhpbSBtb3N0LCBo
b3dldmVyLCBhcmUgdGhvc2Ugd2l0aCBjdXJyZW50IG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIFppcHMgYmFza2V0
YmFsbCB0ZWFtLiBTaXggbWVtYmVycywgaW5jbHVkaW5nIEppbW9uZCBJdmV5LCBBYXJvbiBKYWNr
c29uLCBEYW5pZWwgVXRvbWkgYW5kIEFudGlubyBKYWNrc29uLCB3aG8gaGFzIHByb2NsYWltZWQg
dGhhdCBoZSYjODIxNztzIHRyYW5zZmVycmluZywgYXR0ZW5kZWQgdGhlIHByZXNzIGNvbmZlcmVu
Y2UuIEphY2tzb24gcmVpdGVyYXRlZCB0aGF0IGhpcyAmIzgyMjA7cmVjcnVpdG1lbnQgaXMgc3Rp
bGwgb3Blbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdyb2NlIHBsYW5uZWQgdG8gc3BlbmQgcGFydCBvZiBUaHVy
c2RheSB3aXRoIHRoZSBwbGF5ZXJzIHRvIGdldCB0byBrbm93IHRoZW0sIGxpa2VseSBob3Bpbmcg
dG8gc3RvcCBhbnlvbmUgZnJvbSBsZWF2aW5nIHRoZSBwcm9ncmFtLiBIZSBzYWlkIHRoYXQgaGUg
dW5kZXJzdGFuZHMgd2hhdCB0aGUgcGxheWVycyBhcmUgZ29pbmcgdGhyb3VnaC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RyYW5zaXRpb24gaXMgaGFyZC4gTW9zdCBwZW9wbGUgZG9uJiM4MjE3O3QgbGlrZSB0cmFu
c2l0aW9uLCBidXQgdGhhdCYjODIxNztzIGEgcGFydCBvZiBsaWZlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4g
JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgcmVhbGx5IGhvdyB5b3UgaGFuZGxlIHRoYXQgJiM4MjEyOyBob3cg
eW91IHJlc3BvbmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBrbm93cyBob3cgaGUgd2FudHMgdG8gcGxheSB0
aGUgZ2FtZSwgYnV0IHVuZGVyc3RhbmRzIGhlIHdpbGwgaGF2ZSB0byBnZXQgdG8ga25vdyBoaXMg
cGVyc29ubmVsIGFuZCBhZGFwdCB0byB0aGVpciBzdHJlbmd0aHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3
YW50IHRvIGF0dGFjay4gV2Ugd2FudCB0byBiZSBhZ2dyZXNzaXZlLiBXZSB3YW50IHRvIGF0dGFj
ayBpbiBldmVyeSBzaW5nbGUgdGhpbmcgd2UgZG8uIFdlIHdhbnQgdG8gcGxheSB3aXRoIGdyZWF0
IHNwZWVkIGFuZCBwYWNlIG9mZmVuc2l2ZWx5IGFuZCBncmVhdCBzcGFjaW5nLCYjODIyMTsgaGUg
c2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHBpY2stYW5kLXJvbGwgYSBsb3QuIFBsYXllciBkZXZlbG9wbWVudCB3
aWxsIGJlIGEgYmlnIHBhcnQgb2YgdGhpcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RlZmVuc2l2ZWx5LCB3ZSBw
bGF5IG1hbi10by1tYW4sIG1vc3RseS4gSSB0b2xkIFt0aGUgcGxheWVyc10geWVzdGVyZGF5IHdl
IHdpbGwgc3ByaW5rbGUgYSBsaXR0bGUgYml0IG9mIHpvbmUgaW4gaGVyZSBhbmQgdGhlcmUuIFdl
IHdpbGwgcHV0IHlvdSB1bmRlciBkdXJlc3Mgd2hlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGlu
Ym91bmQgdGhlIGJhbGwgJiM4MjMwOyB0aG9zZSB0aGluZ3Mgd2lsbCBwcm9iYWJseSBzdGF5IHRo
ZSBzYW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VUEgc2lnbmVkIEdyb2NlIHRvIGEgc2l4LXllYXIgY29udHJh
Y3Qgd2l0aCB0aGUgZmlyc3QgdHdvIHllYXJzIHBheWluZyAkMzUwLDAwMCwgV2lsc29uIHNhaWQu
IFRoZXJlIGFyZSBib251cyBvcHBvcnR1bml0aWVzIGZvciBtZWV0aW5nIHNwZWNpZmljIGdvYWxz
LjwvcD48cD5HZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzpnbXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBaaXBzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlv
LmNvbS96aXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL3ppcHM8L2E+LiBGb2xsb3cg
aGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VU
aG9tYXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJK
PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.