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Akron men’s basketball

University of Akron basketball: New coach John Groce anxious to get to know players, build on program’s strong foundation

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: April 6, 2017 - 04:19 PM | Updated: April 7, 2017 - 09:42 AM
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John Groce, the University of Akron's new basketball coach, gestures to a friend during a news conference to introduce Groce at the Student Union on Thursday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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