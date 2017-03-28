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University of Akron basketball

University of Akron basketball: Search to replace coach Keith Dambrot begins; Zips players consider options

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 28, 2017 - 12:06 PM | Updated: March 29, 2017 - 01:59 PM
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Stony Brook head coach Jeff Boals gestures toward an official in the first half of a game, Nov. 22, 2016 against Maryland, in College Park, Md. (AP Photo/Patrick Semansky)

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