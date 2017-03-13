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University of Akron men’s basketball

University of Akron basketball: Traveling in first round of NIT disappoints Zips coach Keith Dambrot, who reportedly turned down offer to coach at South Florida

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 13, 2017 - 02:43 PM | Updated: March 13, 2017 - 11:57 PM
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Akron head coach Keith Dambrot directs his team during the first half of a game against Gonzaga in Spokane, Wash. in Dec. 2016. (AP Photo/Young Kwak)


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