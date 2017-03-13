University of Akron basketball: Traveling in first round of NIT disappoints Zips coach Keith Dambrot, who reportedly turned down offer to coach at South Florida

PHA+VW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBjb2FjaCBLZWl0aCBEYW1icm90IGlzbiYjODIxNzt0IHdv
cnJpZWQgYWJvdXQgd2hldGhlciBoaXMgdGVhbSB3aWxsIHNob3cgdXAgaW4gdGhlIGZpcnN0IHJv
dW5kIG9mIHRoZSBOYXRpb25hbCBJbnZpdGF0aW9uIFRvdXJuYW1lbnQsIGJ1dCBvdGhlciBpc3N1
ZXMgaGF2ZSBkaXNhcHBvaW50ZWQgaGltLjwvcD48cD5VQSBtYWRlIGEgYmlkIHRvIGhvc3QgYSBn
YW1lIGluIHRoZSB0b3VybmFtZW50JiM4MjE3O3MgaW5pdGlhbCByb3VuZCBvbmx5IHRvIGJlIHNl
bnQgb24gdGhlIHJvYWQgYWdhaW4sIHRoaXMgdGltZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9m
IEhvdXN0b24gYXQgSCZhbXA7UEUgQXJlbmEgb24gdGhlIGNhbXB1cyBvZiBUZXhhcyBTb3V0aGVy
biBVbml2ZXJzaXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7Rm9yIHRoZSBsaWZlIG9mIG1lLCBJIGRvbiYjODIx
Nzt0IHRoaW5rIHdlJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gdHJlYXRlZCBmYWlybHkgYnkgdGhlIE5JVCB5ZXQs
JiM4MjIxOyBEYW1icm90IHNhaWQuICYjODIyMDsgTGFzdCB5ZWFyIHdlIHNob3VsZCBoYXZlIGhh
ZCBhIGhvbWUgZ2FtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBaaXBzIGFyZSBhcHBlYXJpbmcgdGhlIE5J
VCBmb3IgdGhlIHNldmVudGggdGltZSBhbmQgaGF2ZSBhIGJldHRlciByZWNvcmQgdGhhbiB0aGUg
Q291Z2FycywgYnV0IGxhbmRlZCBhcyBhIHNldmVudGggc2VlZC4gVGhlIENvdWdhcnMgYXJlIHRo
ZSBOby4gMiBzZWVkIGluIHRoZSBDYWxpZm9ybmlhIFF1YWRyYW50LjwvcD48cD5EYW1icm90IHBv
aW50ZWQgdG8gYW5vdGhlciBpbnN0YW5jZSB3aGVuIGhlIHRob3VnaHQgaGlzIHRlYW0gc2hvdWxk
IGhhdmUgcGxheWVkIGF0IGhvbWUsIGluY2x1ZGluZyBhZ2FpbnN0IE5vcnRod2VzdGVybiBpbiAy
MDEyLiA8L3A+PHA+T3RoZXIgaXNzdWVzIHByZXNlbnRlZCB0aGVtc2VsdmVzIGluIHByaW9yIE5J
VCBhcHBlYXJhbmNlcy48L3A+PHA+VGhlIFppcHMgd2VyZSBmb3JjZWQgdG8gZmx5IGltbWVkaWF0
ZWx5IGZyb20gVGFsbGFoYXNzZWUgYWZ0ZXIgYmVhdGluZyBGbG9yaWRhIFN0YXRlIHRvIGZhY2Ug
VU1hc3MgaW4gdGhlIHNlY29uZCByb3VuZCBhbmQsIGluIDIwMDYsIGZhY2VkIGEgcmVzdGVkIENy
ZWlnaHRvbiB0ZWFtIHRoYXQgZGlkbiYjODIxNzt0IHBsYXkgaW4gdGhlIG9wZW5pbmcgcm91bmQu
PC9wPjxwPkRhbWJyb3Qgc2FpZCBpdCYjODIxNztzIHVwIHRvIGhpcyB0ZWFtIHRvIHBsYXkgdGhl
IGJlc3QgZ2FtZSBwb3NzaWJsZSB1bmRlciBhbnkgY2lyY3Vtc3RhbmNlcy48L3A+PHA+QnV0IGl0
JiM4MjE3O3MgdW5yZWFsaXN0aWMgdG8gdGhpbmssIHBlciBzdGFuZGFyZCBvcGVyYXRpbmcgcHJv
Y2VkdXJlLCB0aGF0IGVjb25vbWljcyBkaWRuJiM4MjE3O3QgY29tZSBpbnRvIHBsYXkgZm9yIHRo
ZSBOSVQgc2VsZWN0aW9uIGNvbW1pdHRlZS48L3A+PHA+V2l0aCBhIHNpZ25pZmljYW50IHByZXNl
bmNlIG9mIEhvdXN0b24tYXJlYSBwbGF5ZXJzIG9uIGJvdGggcm9zdGVycywgdGhlcmUgY291bGQg
YmUgcGxlbnR5IG9mIGludGVyZXN0IGluIHRoZSBIb3VzdG9uIGFyZWEuIFRoZSBaaXBzIGhhdmUg
dGhyZWUgcGxheWVycyAmIzgyMTI7IEFudGlubyBKYWNrc29uLCBEYW5pZWwgVXRvbWkgYW5kIEVt
bWFudWVsIE9sb2pha3Bva2UgJiM4MjEyOyBmcm9tIHRoZSBIb3VzdG9uIGFyZWEgd2hvIGNvbnRy
aWJ1dGVkIHNpZ25pZmljYW50bHkgdGhpcyB5ZWFyLiBIb3VzdG9uIGhhcyBmb3VyIGFyZWEgcGxh
eWVycy48L3A+PHA+VGV4YXMgU291dGhlcm4mIzgyMTc7cyBhcmVuYSBzZWF0cyA4LDEwMCBmYW5z
IGFzIG9wcG9zZWQgdG8gUmhvZGVzIEFyZW5hJiM4MjE3O3MgNSw1MDAuIDwvcD48cD5UaGUgWmlw
cyBoYXZlIG1hZGUgaW5yb2FkcyBpbiByZWNydWl0aW5nIHRoZSBIb3VzdG9uIGFyZWEgYW5kIHBs
YXlpbmcgaW4gSG91c3RvbiBjb3VsZCBoZWxwIHRoYXQgdG8gY29udGludWUuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJIGxpa2UgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5LCYjODIyMTsgRGFtYnJvdCBzYWlkLiAmIzgyMjA7IEl0
JiM4MjE3O3MgYSBnb29kIG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciB1cyBiZWNhdXNlIHdlIGhhdmUgYWxsIG9m
IHRoZXNlIEhvdXN0b24ga2lkcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdldHRpbmcgZmVlbGVyczwvcD48cD5B
Y2NvcmRpbmcgdG8gbXVsdGlwbGUgc291cmNlcyB3aXRoIGtub3dsZWRnZSBvZiB0aGUgc2l0dWF0
aW9uLCBEYW1icm90IHBhc3NlZCBvbiB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gdGFrZSBvdmVyIHRoZSBV
bml2ZXJzaXR5IG9mIFNvdXRoIEZsb3JpZGEgbWVuJiM4MjE3O3MgcHJvZ3JhbSwgd2hpY2ggb2Zm
ZXJlZCB0aGUgQWtyb24gbmF0aXZlIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgcmFpc2UgdG8gbW92ZSBzb3V0aC48
L3A+PHA+RGFtYnJvdCYjODIxNztzIG1haW50YWluZWQgaGlzIGxveWFsdHkgdG8gVUEgYW5kIHRo
ZSBwcm9ncmFtIGRlc3BpdGUgYmVpbmcgbGlua2VkIHRvIG90aGVyIGpvYiBvcGVuaW5ncywgaW5j
bHVkaW5nIER1cXVlc25lLCBpbiB0aGUgcGFzdCBmZXcgeWVhcnMuPC9wPjxwPlJlcG9ydHMgb2Yg
VVNGJiM4MjE3O3MgaW50ZXJlc3Qgd2VyZSByZXBvcnRlZCBieSB0aGUgVGFtcGEgQmF5IFRpbWVz
IG9uIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0LCBzb29uIGFmdGVyIHRoZSBaaXBzIGxvc3QgaW4gdGhlIE1BQyBU
b3VybmFtZW50IGNoYW1waW9uc2hpcCBnYW1lLjwvcD48cD5UaGVyZSB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4g
cGxlbnR5IG9mIGluY2VudGl2ZSBmb3IgRGFtYnJvdCB0byBnbywgbW9zdCBvZiBhbGwgYmVpbmcg
dGhlIGZhY3QgdGhhdCBVU0YsIHdoaWNoIGZpbmlzaGVkIDctMjMgdGhpcyBzZWFzb24sIHBsYXlz
IGluIHRoZSBBbWVyaWNhbiBBdGhsZXRpYyBDb25mZXJlbmNlLiBVbmxpa2UgdGhlIE1BQywgdGhl
IEFBQyB1c3VhbGx5IHJlY2VpdmVzIG11bHRpcGxlIGludml0YXRpb25zIHRvIHRoZSBOQ0FBIFRv
dXJuYW1lbnQgYW5kIFVTRiBoYXMgYSBmYWNpbGl0eSAmIzgyMTI7IHRoZSBVU0YgU3VuIERvbWUg
JiM4MjEyOyB0aGF0IHVuZGVyd2VudCBhIHJlbm92YXRpb24gaW4gdGhlIHBhc3QgZml2ZSB5ZWFy
cyBhbmQgc2VhdHMgMTAsMDAwLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGEgd29yc3Qta2VwdCBzZWNyZXQg
dGhhdCBSaG9kZXMgQXJlbmEgaXMgaW4gbmVlZCBvZiBhIHNpZ25pZmljYW50IG92ZXJoYXVsIG9y
IHJlcGxhY2VtZW50LiBXb3JkIGlzIHRoYXQgYmVoaW5kIHRoZSBzY2VuZXMgdGhlcmUgYXJlIHRo
b3NlIHdvcmtpbmcgZGlsaWdlbnRseSB0byBhY2NvbXBsaXNoIHRoYXQgYXQgVUEuIEJ1dCB0aGUg
ZmFjdCB0aGF0IERhbWJyb3QgaXMgZ2V0dGluZyBvZmZlcnMgc2hvdWxkIHN1cnByaXNlIG5vIG9u
ZS4gQSBzaWduaWZpY2FudCBwYXJ0IG9mIGFueSBwcm9ncmFtIGlzIHRoZSBmYWNpbGl0aWVzIGl0
IGNhbiBvZmZlciBhdGhsZXRlcy4gSWYgdGhlIGNvbW11bml0eSBhdCBsYXJnZSBhcHByZWNpYXRl
cyB3aGF0IERhbWJyb3QgaGFzIGFjY29tcGxpc2hlZCB3aXRoIHRoZSBaaXBzLCBpdCBuZWVkcyB0
byBzaG93IHN1cHBvcnQuPC9wPjxwPkdlb3JnZSBNLiBUaG9tYXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQg
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdtdGhvbWFzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5nbXRob21hc0B0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIFppcHMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ppcHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vemlw
czwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL0dlb3JnZVRob21hc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9H
ZW9yZ2VUaG9tYXNBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.