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University of Akron men’s basketball

University of Akron basketball: UA comfortable with how new coach John Groce has handled off-the-court issues

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: April 7, 2017 - 01:26 PM
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Illinois head coach John Groce reacts during the second half of a game against Michigan in the Big Ten tournament, March 9, in Washington. (AP Photo/Nick Wass)


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