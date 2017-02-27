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University of Akron men’s basketball

University of Akron basketball: With regular-season championship in hand, Zips gearing up for Mid-American Conference Tournament

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: February 27, 2017 - 05:21 PM | Updated: February 28, 2017 - 02:26 PM
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Akron Zips center Isaiah Johnson attempts a shot against Kent State Golden Flashes guard Deon Edwin in the first half on Friday, Feb. 17, 2017 at James A. Rhodes Arena in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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