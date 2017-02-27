All CATEGORIES
☰ Menu

University of Akron men’s basketball

University of Akron basketball: With regular-season championship in hand, Zips gearing up for Mid-American Conference Tournament

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: February 27, 2017 - 05:21 PM | Updated: February 28, 2017 - 02:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron Zips center Isaiah Johnson attempts a shot against Kent State Golden Flashes guard Deon Edwin in the first half on Friday, Feb. 17, 2017 at James A. Rhodes Arena in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

browns02cut_01 Michael Conroy - AP
Browns feel urgency to find next starting QB, but Jimmy Garoppolo now appears to be less realistic option

INDIANAPOLIS: Everyone knows the Browns are desperate to acquire a starting quarterback this offseason, and head of football operations Sashi Brown didn’t downplay the fact Wednesday at the NFL Scouting Combine.

bsider02cut_01
Browns decline to use franchise tag on impending free-agent Terrelle Pryor, but exec Sashi Brown calls new deal ‘a priority’
marla01cut_01
Marla Ridenour: Handling March’s challenges could be harbinger of Cavaliers’ playoff success
Bob Dyer: The Cavs joke that nobody got - 8:06 PM
cnotes02cut_2
Cavaliers notebook: As Andrew Bogut clears waivers, are Cavs better than last season after roster restocking? - 8:01 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next