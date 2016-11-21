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University of Akron football

University of Akron football: Banged-up Zips need upset of Bobcats to gain bowl eligibility

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: November 21, 2016 - 02:58 PM | Updated: November 22, 2016 - 09:36 AM
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Akron's Tra'Von Chapman carries for a touchdown against Bowling Green in the second quarter of a game on Nov. 9, at InfoCision Stadium in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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