University of Akron football: Banged-up Zips need upset of Bobcats to gain bowl eligibility

PHA+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gZm9vdGJhbGwgdGVhbSB3aWxsIG5lZWQgYW4gdXBz
ZXQgdG8gY29udGludWUgaXRzIHNlYXNvbiBpbnRvIHRoZSBob2xpZGF5IHNlYXNvbi48L3A+PHA+
VGhlIFppcHMgaGF2ZSB0aGUgdW5lbnZpYWJsZSB0YXNrIG9mIGdvaW5nIGludG8gQXRoZW5zIHRv
IGZhY2UgT2hpbyBVbml2ZXJzaXR5LiBUaGUgQm9iY2F0cyBoYXZlIGEgdHdvLWdhbWUgbGVhZCBv
dmVyIFVBIGluIHRoZSBNaWQtQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSYjODIxNztzIEVhc3QgRGl2aXNp
b24sIGJ1dCBmaW5kIHRoZW1zZWx2ZXMgaW4gYSBkb2dmaWdodCB3aXRoIE1pYW1pIFVuaXZlcnNp
dHksIGEgdGVhbSB3aXRoIHRoZSBzYW1lIDUtNiByZWNvcmQgb3ZlcmFsbCBhcyB0aGUgWmlwcywg
YnV0IGlzIHRpZWQgd2l0aCBPaGlvIGF0IDUtMiBpbiB0aGUgY29uZmVyZW5jZS4gVGhlIFppcHMg
YXJlIDMtNCBpbiB0aGUgY29uZmVyZW5jZS48L3A+PHA+T2hpbyBiZWF0IE1pYW1pIGhlYWQtdG8t
aGVhZCwgc28gdGhlIEJvYmNhdHMgb3duIHRoZSB0aWUtYnJlYWtlciBzaG91bGQgdGhlIHRlYW1z
IGZpbmlzaCB0aWVkLiBNaWFtaSBmYWNlcyBCYWxsIFN0YXRlIHRoaXMgd2Vlay48L3A+PHA+VGhh
dCBtZWFucyBVQSB3aWxsIGJlIGZhY2luZyBhbiBPaGlvIHRlYW0gbW90aXZhdGVkIGZvciBhIHNo
b3QgYXQgdGhlIE1BQyB0aXRsZS48L3A+PHA+QW5kIHRoZSBaaXBzLCB3aG8gaGF2ZSBsb3N0IHRo
cmVlIGluIGEgcm93IGFuZCBmb3VyIG9mIHRoZWlyIHBhc3QgZml2ZSwgd2lsbCBnbyBpbiB3aXRo
IGEgZGVjaWRlZCBkaXNhZHZhbnRhZ2Ugd2l0aCBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHNpdHVhdGlvbiB0aGF0
IGlzIHRlbnVvdXMgYXQgYmVzdCBhbmQgZGlzYXN0cm91cyBhdCB3b3JzdC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1RoZSBvbmx5IHF1YXJ0ZXJiYWNrIEkgY2FuIHRlbGwgeW91IGlzIG5vdCBwbGF5aW5nIHRoaXMg
d2VlayBpcyBbZnJlc2htYW5dIEthdG8gTmVsc29uLCYjODIyMTsgVUEgY29hY2ggVGVycnkgQm93
ZGVuIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGlzIHdlZWssIHdlJiM4MjE3O3JlIG5vdCBzdXJlIGFnYWluLiAg
V2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gdHJ5IHRvIGdldCBvdXIgcXVhcnRlcmJhY2tzIHJlYWR5IGFu
ZCBzZWUgd2hlcmUgd2UgYXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3RhcnRlciBUaG9tYXMgV29vZHNvbiBj
b3VsZG4mIzgyMTc7dCBnbyBhZ2FpbnN0IEJvd2xpbmcgR3JlZW4gbGFzdCB3ZWVrLiBCYWNrdXAg
VHJhJiM4MjE3O1ZvbiBDaGFwbWFuIHN1ZmZlcmVkIGEgbmVjayBpbmp1cnkgaW4gdGhlIHNhbWUg
Z2FtZS4gVGhlIFppcHMgd2VyZSBmb3JjZWQgdG8gdHVybiB0byB3aWRlIHJlY2VpdmVyIFR5cmVs
bCBHb29kbWFuLCBhIHNlbmlvciB3aG8gcGxheWVkIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGluIGhpZ2ggc2Nob29s
LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBnYW1lIHRoYXQgd2lsbCBnaXZlIHRoaXMgdGVh
bSBhIGNoYW5jZSB0byBiZSBib3dsIGVsaWdpYmxlLCYjODIyMTsgQm93ZGVuIHNhaWQsICYjODIy
MDthbmQganVzdCByZWdyb3VwIGFuZCBnZXQgb3VyIHRlYW0gb2ZmIHRoZSBza2lkcy4mIzgyMjE7
ICA8L3A+PHA+QSB3aW4gd291bGQgZ2l2ZSBVQSBzaXggd2lucywgdGhlIG1hZ2ljIG51bWJlciBm
b3IgYm93bCBlbGlnaWJpbGl0eS48L3A+PHA+VG8gZG8gc28sIHRoZXkmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSB0
byBiZWF0IGFuIE9oaW8gdGVhbSB0aGF0IGNvbnRpbnVlcyB0byBiZSBvbmUgb2YgdGhlIGJldHRl
ciB0ZWFtcyBpbiB0aGUgZGl2aXNpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGxvc3QgdGhlaXIgbGFz
dCBnYW1lLCYjODIyMTsgQm93ZGVuIHNhaWQsICYjODIyMDtidXQgdGhleSYjODIxNzt2ZSBiZWVu
IHRoZSBtb3N0IGNvbnNpc3RlbnQgdGVhbSBpbiBvdXIgZGl2aXNpb24uIFdlJiM4MjE3O2xsIGhh
dmUgdG8gcGxheSBvdXIgYmVzdCBmb290YmFsbCBpbiBhbGwgcGhhc2VzIG9mIHRoZSBnYW1lLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgaXQgdG9vayBmb3IgQ2VudHJhbCBNaWNoaWdh
biB0byBiZWF0IE9oaW8uIFRoZSBDaGlwcGV3YXMgcmVuZGVyZWQgQm9iY2F0cyBxdWFydGVyYmFj
ayBRdWludG9uIE1heHdlbGwgdmlydHVhbGx5IGluZWZmZWN0aXZlIGFuZCBmb3JjZWQgZm91ciB0
dXJub3ZlcnMuPC9wPjxwPkdpdmVuIHRoZSBzaXR1YXRpb24gb24gb2ZmZW5zZSwgdGhlIFppcHMm
IzgyMTc7IGpvYiB3aWxsIGJlIGRpZmZpY3VsdC4gSXQgd2lsbCBiZSBkb3VibHkgc28gYmVjYXVz
ZSB0aGUgWmlwcyBoYXZlIHJlbWFpbmVkIGluY29uc2lzdGVudCB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBzZWFz
b24gb24gZGVmZW5zZS48L3A+PHA+U29tZSBvZiB0aGUgc3RydWdnbGVzIGNhbiBiZSBibGFtZWQg
b24gaW5qdXJpZXMgKDI0IHBsYXllcnMgaGF2ZSBtaXNzZWQgZXh0ZW5kZWQgdGltZSksIGJ1dCBz
b21lIG9mIHRoZSBwcm9ibGVtYXRpYyBwbGF5IGNvbWVzIGNvdXJ0ZXN5IG9mIHBsYXllcnMgd2hv
IGhhdmUgbm90IGRldmVsb3BlZCB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBzZWFzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIHNvIGltcG9ydGFudCB0aGF0IHdlIHBsYXkgZ3JlYXQgZGVm
ZW5zZSwmIzgyMjE7IEJvd2RlbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhpcyB0ZWFtIHNjb3JlcyBhIGxvdCBv
ZiBwb2ludHMuIElmIHRoZXkgc2NvcmUgYSBsb3Qgb2YgcG9pbnRzIGl0IHRocm93cyBbdGhlIGdh
bWVdIGludG8gYSB0b3VnaCBzaXR1YXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgWmlwcyBnaXZlIHVw
IG1vcmUgdGhhbiAyMzAgeWFyZHMgcGVyIGdhbWUgb24gdGhlIGdyb3VuZCBwZXIgZ2FtZS4gSWYg
dGhlIEJvYmNhdHMgYXJlIGFibGUgdG8gcnVuIHRoZSBiYWxsICYjODIxMjsgYW5kIHRoZXkgYXZl
cmFnZSBiZXR0ZXIgdGhhbiAxOTAgeWFyZHMgcGVyIGdhbWUgJiM4MjEyOyBpdCBjb3VsZCBiZSBh
IGxvbmcgbmlnaHQgYXQgUGVkZW4gU3RhZGl1bS48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBaaXBzIHN0aWxsIGhh
dmUgc29tZXRoaW5nIHRvIHBsYXkgZm9yLCB0b28gJiM4MjEyOyBiZWluZyBib3dsIGVsaWdpYmxl
IGZvciBhIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSB5ZWFyLiBJdCB3b3VsZCBiZSBhIGZpcnN0IGZvciB0
aGUgcHJvZ3JhbSBhbmQgbWlsZXN0b25lcyB0ZW5kIHRvIGJlIHNvbWV0aGluZyB3b3J0aCBnb2lu
ZyBhZnRlci48L3A+PHA+R2VvcmdlIE0uIFRob21hcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmdtdGhvbWFzQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgWmlwcyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cub2hpby5jb20vemlwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS96aXBzPC9hPi4g
Rm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20v
R2VvcmdlVGhvbWFzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0dlb3JnZVRo
b21hc0FCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.