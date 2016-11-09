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College football: Bowling Green 38, Akron 28

University of Akron football: Bowling Green deals Zips costly 38-28 setback

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: November 9, 2016 - 07:57 PM
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Akron's Tra'Von Chapman runs into the end zone for a touchdown past Bowling Green's Nate Locke in the second quarter Wednesday at InfoCision Stadium in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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