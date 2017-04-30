University of Akron football: Colts sign Jerome Lane to free-agent contract

PHA+R3Jvd2luZyB1cCBpbiBBa3JvbiBhcyB0aGUgc29uIG9mIGEgZm9ybWVyIE5CQSBwbGF5ZXIg
d2l0aCB0aGUgc2FtZSBuYW1lLCBKZXJvbWUgTGFuZSBKci4gaGFzIHdhbnRlZCB0byBiZWNvbWUg
YSBwcm9mZXNzaW9uYWwgYXRobGV0ZSBmb3IgdmlydHVhbGx5IGhpcyBlbnRpcmUgbGlmZS48L3A+
PHA+VGhlIHlvdW5nZXIgTGFuZSwgYSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIGFuZCBGaXJlc3RvbmUg
SGlnaCBTY2hvb2wgcHJvZHVjdCwgYWNoaWV2ZWQgaGlzIGdvYWwgU2F0dXJkYXkgd2hlbiBoZSBh
Z3JlZWQgdG8gYSBmcmVlLWFnZW50IGNvbnRyYWN0IHdpdGggdGhlIEluZGlhbmFwb2xpcyBDb2x0
cy48L3A+PHA+Tm90IGJhZCBmb3IgYSBwcm9zcGVjdCB3aG8mIzgyMTc7cyBzdGlsbCBpbiBoaXMg
aW5mYW5jeSBhcyBhIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIuPC9wPjxwPkxhbmUsIDIxLCBiZWdhbiBoaXMgY2Fy
ZWVyIHdpdGggdGhlIFppcHMgYXMgYW4gb3V0c2lkZSBsaW5lYmFja2VyL2RlZmVuc2l2ZSBlbmQg
YW5kIGxhdGVyIG1vdmVkIHRvIHNhZmV0eSBiZWZvcmUgc3BlbmRpbmcgdGhlIHBhc3QgdHdvIHNl
YXNvbnMgYXQgcmVjZWl2ZXIuPC9wPjxwPkxhbmUsIDYtZm9vdC0yJiMxODk7LCAyMjYgcG91bmRz
LCBzdGFydGVkIGFsbCAxMiBnYW1lcyBsYXN0IHNlYXNvbiBhbmQgaGFkIDYyIGNhdGNoZXMgZm9y
IDEsMDE4IHlhcmRzIGFuZCBzaXggdG91Y2hkb3ducy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0NvbWluZyBmcm9t
IHRoZSBNQUMgW01pZC1BbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlXSBoYXMgZ2l2ZW4gbWUgYSBjaGlwIG9u
IG15IHNob3VsZGVyIGJlY2F1c2UgcGVvcGxlIHRoaW5rIHRoYXQgSSBjYW4mIzgyMTc7dCBjb21w
ZXRlIGF0IGEgaGlnaGVyIHRhbGVudCB0aGFuIGV2ZXJ5Ym9keSBlbHNlLCYjODIyMTsgTGFuZSBz
YWlkIGluIE1hcmNoIGF0IHRoZSBORkwgU2NvdXRpbmcgQ29tYmluZS4gJiM4MjIwO1NvIHRoYXQm
IzgyMTc7cyBnaXZlbiBtZSBhIGNoaXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVuIHBlb3BsZSBkb3VidGlu
ZyBtZSwgc2F5aW5nLCAmIzgyMTY7V2VsbCwgSmVyb21lIExhbmUsIGhlIGNhbiYjODIxNzt0IGRv
IHRoaXMsIGhlIGNhbiYjODIxNzt0IGRvIHRoYXQuJiM4MjE3OyBUaGUgb25seSBwZXJzb24gdGhh
dCBrbm93cyB3aGF0IEplcm9tZSBMYW5lIGNhbiBkbyBpcyBKZXJvbWUgTGFuZS4gU28gdGhlIGNo
aXAgaXMgc28gYmlnIG9uIG15IHNob3VsZGVyOyBJJiM4MjE3O20gcmVhZHkganVzdCB0byBzaG93
IGV2ZXJ5Ym9keSB3aGF0IEkgY2FuIGRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Tm93IHRoZSBDb2x0cyB3aWxs
IGdpdmUgTGFuZSBhIGNoYW5jZSB0byBzaWxlbmNlIHRoZSBza2VwdGljcyB3aG8gbW90aXZhdGUg
aGltLjwvcD48cD5Ccm93bnMgc2lnbiBNdXJyYXk8L3A+PHA+S2VudCBTdGF0ZSBjb3JuZXJiYWNr
IE5hamVlIE11cnJheSBoYXMgc2lnbmVkIGEgZnJlZS1hZ2VudCBjb250cmFjdCB3aXRoIHRoZSBC
cm93bnMsIEtlbnQgU3RhdGUgYW5ub3VuY2VkIFN1bmRheSBvbiBUd2l0dGVyLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7Q29uZ3JhdHVsYXRpb25zIE5hamVlIE11cnJheSBvbiBzaWduaW5nIHdpdGggdGhlIENsZXZl
bGFuZCBCcm93bnMsJiM4MjIxOyBLZW50IFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIHR3ZWV0ZWQuIDwvcD48cD5N
dXJyYXksIDUtOCYjMTg5OyBhbmQgMTgwIHBvdW5kcywgcmFuIGEgNC40NCA0MC15YXJkIGRhc2gg
YXQgaGlzIHBybyBkYXkuIDwvcD48cD5GcmVlLWFnZW50IHNpZ25lZXM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj
ODIwMTtUZW5uZXNzZWUgZGVmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gTGFUcm95IExld2lzIChBcmNoYmlzaG9w
IEhvYmFuKSBzaWduZWQgd2l0aCB0aGUgT2FrbGFuZCBSYWlkZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO09oaW8gU3RhdGUgd2lkZSByZWNlaXZlciBDb3JleSBTbWl0aCAoQnVjaHRlbCkgc2lnbmVk
IHdpdGggdGhlIENpbmNpbm5hdGkgQmVuZ2Fscy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNaWNoaWdh
biBzYWZldHkgRHltb250ZSBUaG9tYXMgKE1hcmxpbmd0b24pIHNpZ25lZCB3aXRoIHRoZSBEZW52
ZXIgQnJvbmNvcy48L3A+PHA+JiM4MjI2O05vcnRoZXJuIElsbGlub2lzIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIg
QXJlZ2Vyb3MgVHVybmVyIChDb3BsZXkpIHNpZ25lZCB3aXRoIHRoZSBDaGljYWdvIEJlYXJzLjwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NpbmNpbm5hdGkgdGlnaHQgZW5kIEQuSi4gRG93ZHkgKE5vcnRo
KSBzaWduZWQgd2l0aCB0aGUgSW5kaWFuYXBvbGlzIENvbHRzLjwvcD48cD5HZW9yZ2UgTS4gVGhv
bWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnbXRob21hc0B0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbSI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBa
aXBzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS96aXBzIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL3ppcHM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.