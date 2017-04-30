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University of Akron football: Colts sign Jerome Lane to free-agent contract

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: April 30, 2017 - 03:35 PM | Updated: May 1, 2017 - 09:36 AM
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