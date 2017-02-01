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University of Akron football

University of Akron football: East’s Jemarulin Suggs headlines Zips’ 13-member signing class

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: February 1, 2017 - 06:57 PM | Updated: February 1, 2017 - 11:43 PM
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East's Jemarulin Suggs (right) evades Garfield's Lavel Frazier for a short gain in the first quarter of a game, OCt. 29, 2016 at InfoCision Stadium at the University of Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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